Из-за неблагоприятных погодных условий ОАО «Азеришыг» перешло на усиленный режим работы, сказал глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

По его словам, руководство и сотрудники ОАО были мобилизованы с целью предотвращения возможных аварий.

«В данный момент работает не только руководство "Азеришыг", но и сотрудники технического департамента города Баку и регионов, аварийные службы. С целью оперативного предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций были выделены и отправлены в пригороды и поселки Баку, а также в регионы дополнительные материалы, машины и механизмы.

Из-за ночного ливня произошло оголение проводов на воздушных линиях электропередачи Гюздек-Чайлы на территории Бакинского регионального управления по снабжению и продаже электроэнергии (РУСПЭ) и Агджабеди на территории Аранского РУСПЭ. Неполадки были оперативно ликвидированы.

Отмечу, что благодаря работам по реконструкции, проведенным "Азеришыг" за последние годы на электросетях, серьезных аварий не было. Несмотря на сложные погодные условия, потребители в стране были обеспечены бесперебойной и качественной электроэнергией», - сказал Т.Мустафаев.