В качестве потерпевшего первым показания давал Эльгюн Багиров. Он сообщил, что с 2016 года через мужа сестры Э.Зейналова Фарида Мамедова передавал ему крупные суммы. В целом, он отдал являвшему в то время одним из руководителей 1,8 миллиона долларов. Как утверждает Э.Багиров, деньги он давал Э.Зейналову для каких-то банковских операций, прибыль с которых они с Э.Зейналовым и Ф.Мамедовым распределяли между собой. Поскольку основным инвестором был сам Э.Багиров, ему доставалось 60% выигранных от операций денег.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по делу обвиняемого в мошенничестве бывшего заместителя правления GünayBank Эмина Зейналова. На заседании рассматривались принятые к производству гражданские иски потерпевших к Э.Зейналову.

«Фарид предложил дать Эмину, у которого большие связи в банковской сфере, деньги, как можно большую сумму, чтобы потом иметь от его сделок проценты. Я доверился другу и сначала передал 300 тысяч долларов, а в декабре 2016 года еще 200 тысяч. Операции, насколько мне известно, сначала осуществлялись в одном из отделений банка Amrah. Позже Эмин перешел на работу в GünayBank, и мне сказали, что теперь все будет происходить в этом банке», - утверждает Э.Багиров.

Проценты от своего неофициального вклада Багиров получал каждую неделю. Дела, как ему казалось, шли хорошо, и он вручил Фариду для передачи банкиру еще 500 тысяч долларов. И в первое время он исправно выдавал долю Багирова, но к весне 2018 года что-то пошло не так. Выяснилось, что у Э.Зейналова начались проблемы.

«Тем не менее меня уверяли, что, если я увеличу сумму, можно заработать хорошие деньги, поскольку в страну хлынул поток туристов и пункт обмена валют Gunaybank на Торговой дает хорошую прибыль. Это было действительно так, и я увеличил сумму. Э.Зейналов давал мне 65 тысяч долларов в месяц», - показал Э.Багиров.

На вопрос прокурора, откуда у него такие средства, Э.Багиров ответить затруднился. Зато он сообщил, что заработал на валютных спекуляциях Зейналова 700-800 тысяч долларов, а посредник между ним и банкиром Фарид Мамедов получил 200 тысяч долларов.

«30 апреля 2018 года Фарид пришел ко мне с дипломатом и вернул деньги. Объяснил он это тем, что операции родственника и его поведение кажутся ему подозрительными. Однако вскоре Эмин сам позвонил мне и предложил работать с ним без Фарида», - сказал Э.Багиров.

Но к весне 2018 года Э.Багиров понял, что Фарид Мамедов был прав – Зейналов стал задерживать выплаты. А потом, когда Багиров с Мамедовым отправились в хадж, паломники узнали, что Эмин Зейналов сбежал из страны, и они вынуждены были вернуться в Баку.

На вопрос судьи, как увязывается тот факт, что он давал деньги под проценты и совершал хадж, ведь по канонам ислама давать деньги в рост считается большим грехом, Э.Багиров предпочел промолчать.

Тем не менее Э.Багиров заявил, что требует возврата своих денег. А семья Э.Зейналова, в свою очередь, в счет ущерба предложила ему дом в Дубае.

Затем слово было предоставлено мужу сестры Эмина Зейналова - Фариду Мамедову, но поскольку он уже выступал на предыдущем заседании, его показания мало чем отличались от прежних.

Ф.Мамедов повторил, что он уже почти 20 лет работает в банковской сфере. Затем он вновь рассказал, как брат жены Э.Зейналов предложил ему в обход банка продавать валюту в обменных пунктах и зарабатывать на этом проценты. Некоторое время поразмышляв, он передал Э.Зейналову на подпольные операции миллион долларов.

«Эмин убедил меня, что все совершенно безопасно, а деньги мы заработаем хорошие. Надо было просто покупать доллары по низкой цене и выгодно сбывать их по более высокой стоимости. Я передал Эмину сначала 400 тысяч, а потом еще 600 тысяч долларов. Чтобы собрать такую сумму я влез в долги, а также продал трехэтажный дом в Патамдаре и автомобиль Mercedes», - заявил потерпевший.

Ф.Мамедов подтвердил, что втянул в подпольный бизнес своего друга Эльгюна Багирова, который передал через него Зейналову в общей сумме миллион 850 тысяч долларов. Подтвердил он и то, что сначала свои проценты они с Эльгюном получали точно в срок, но потом выплаты стали задерживаться и вскоре совсем прекратились. А находясь в хадже, друзья Мамедов и Багиров узнали, что Зейналов сбежал с их деньгами.

Затем в качестве потерпевшей выступила Халида Мамедова. Ее показания не отличались от тех, что она давала на следствии. С Зейналовым Мамедова работала в одном банке и, узнав, что она ищет для покупки квартиру, предложил ей свою помощь. Однако взяв у Х.Мамедовой 143 тысячи 700 долларов, Зейналов сначала тянул с поиском квартиры, а затем и вовсе исчез.

«У кого мне теперь требовать деньги, не знаю. Меня обманули, и я осталась и без денег, и без семьи», - сказала потерпевшая.

Согласно обвинительному заключению, Эмин Зейналов вне банка организовал нелегальную схему по обороту денег и присвоил миллионы долларов десятков людей. Он привлек крупные суммы в качестве депозита и ежемесячно выплачивал дивиденды в размере 3-6%. Однако через некоторое время Эмин Зейналов скрылся со всеми полученными им мошенническим путем деньгами. Обвинение также утверждает, что все имевшиеся у него средства Э.Зейналов задействовал в операциях на валютной бирже Forex, однако понес большие убытки и его пирамида рухнула. Отмечается, что среди обманутых Эмином Зейналовым людей несколько высокопоставленных чиновников.