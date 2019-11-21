Гудрат Гурбанов едет на Ассамблею в Лондон

В Лондоне с 25 ноября по 4 декабря пройдет 31-я ассамблея Международной морской организации (IМО). Делегацию Азербайджана на мероприятии возглавит глава Государственного морского агентства при Министерстве транспорта связи и высоких технологий Гудрат Гурбанов, сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

На 31-ой ассамблеи IМО будут рассмотрены аудиторские схемы стран-участниц Международной морской организации, а также отчеты и рекомендации комитетов. Будут заслушаны: отчет в связи с «Конвенцией по предотвращению загрязнения моря от 1972 года», отчет по «Протоколу от 19996 года», отчеты о Мировом морском университете и Международном морском университете. На сессии также будут обсуждены связи IМО с ООН, специализированными структурами ООН, межправительственными организациями и НПО. Будут также заслушаны отчеты о мировых морских днях в 2018 и в 2019 годах.

На ассамблее будут заслушаны отчеты Совета и комитетов IМО о проделанной работе после 30-ой ассамблеи организации.

Согласно информации, на ассамблее будут проведены выборы президента и вице-президента ассамблеи IМО, будут рассмотрены предлагаемые поправки к процедурным правилам ассамблеи.

На ассамблее будут также утверждены назначения иностранных аудиторов, Генерального секретаря, а также место и время проведения 32-ой ассамблеи IМО.

Делегация, возглавляемая директором Государственного морского агентства Гудратом Гурбановым, в рамках визита проведет переговоры с официальными лицами IМО и делегациями других стран.