Названа причина болезни Паркинсона

Ученые Университета Хельсинки (Финляндия) выяснили, что применение антибиотиков увеличивает риск развития болезни Паркинсона. Об этом сообщается в пресс-релизе на Medical Xpress, пишет «Лента.ру».

По словам руководителя научной группы Филипа Шеперьянса, наиболее опасны могут быть антибиотики широкого спектра действия и те, которые применяются против анаэробных бактерий и грибков.

Специалист отметил, что у большинства пациентов, страдающих от этого неврологического заболевания, патология может проявляться в кишечнике и предшествовать возникновению таких симптомов, как медлительность, тремор и мышечная ригидность.

В январе ученые из США и Нидерландов сообщили, что в скором будущем мир будет охвачен пандемией болезни Паркинсона из-за демографической ситуации и других факторов. Расстройства нервной системы являются одной из основных причин инвалидности в современном мире, а наибольшее распространение за последние десятилетия получила болезнь Паркинсона.

С 1990 года по 2015 число пациентов с этой болезнью превысило шесть миллионов. По расчетам ученых, к 2040 году из-за увеличения среднего возраста населения количество больных превысит 12 миллионов.