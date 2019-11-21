Наркотики: Латвия и Литва перехватили груз Наша корреспонденция
Сотрудники государственной полиции Латвии в совместной операции с таможней Литвы при поддержке налоговой службы Латвии в воскресенье, 17 ноября, провели успешную международную операцию, во время которой в Латвии задержан водитель транспортного средства, внутри которого находилось значительное количество наркотических веществ.
В свою очередь, в Литве задержан организатор контрабанды запрещенных веществ. Операцию провело управление по борьбе с организованной преступностью государственной полиции Латвии, которое специализируется на борьбе с распространением наркотических и психотропных веществ в координации с таможней соседней Литвы и другими службами.
По сообщению delfi, это произошло в окрестностях латвийского города Даугавпилса (город вблизи границы с Беларусью — прим.авт.).
Была задержана грузовая автомашина MAN с полуприцепом-рефрижератором с литовскими номерами. За рулем был 37-летний мужчина.
Сотрудники правоохранительных органов Латвии, проводя проверку груза, среди спортивных товаров обнаружили около 320 килограммов наркотического вещества - таблеток MDMA. Точный вес будет известен после проведения экспертизы.
Сразу же после задержания, осуществленного на латвийской стороне, на территории Литвы был задержан организатор контрабанды, у которого при обыске найдены большие материальные ценности, высокого уровня технические устройства и другие приспособления, связанные с этим делом. По этому факту в Литве начат уголовный процесс. Госполиция Латвии также начала уголовный процесс по факту задержания водителя-контрабандиста. Согласно статьям уголовного кодекса этой страны, за участие в приобретении, перевозке, распространении наркотических или психотропных веществ, совершенные в группе, по сговору и в большом объеме, грозит до 15 лет лишения свободы. На данный момент задержанный в Латвии помещен под арест.
Случай, о котором стало известно, не первый и, наверное, не последний. Наркобизнес в мире — один из самых высокоприбыльных. Запретный и преступный бизнес на судьбах миллионов людей, втянутых в потребление наркотиков, к сожалению, пока невозможно уничтожить. Целые сети производителей, поставщиков, доставщиков разбросаны по всему миру. Хорошо известны имена наркобаронов Латинской Америки, менее известны имена их «коллег» в других местах земли.
Множество граждан стран Балтии искали и ищут легкую наживу, попадая в лапы наркодельцов, становясь курьерами преступного бизнеса. В тюрьмах Перу сидят не первый год, как минимум, два десятка выходцев с берегов Балтики. Один из них сел, пытаясь провезти в… желудке 1,5 килограмма кокаина. Другой пытался транспортировать кокаин безопаснее для здоровья - в чемодане.
Наркокурьерами они стали не от хорошей жизни, попав в трудную финансовую ситуацию в годы кризиса. Одна из девушек, Лаура, которая сидит в той же тюрьме, была подругой наркокурьера из Балтии, он провозил капсул с наркотиком в желудке, капсула лопнула и он скончался. Ей же вменили соучастие в преступлении, хотя она уверяла власти, что ничего не знала про наркотики.
Наркотический бум пришелся на начало 2010-х, когда в Балтии кризис больно ударил по тысячам людей. За удачную «ходку» курьерам обещались от 2 до 6 тысяч долларов. «Набор» исчислялся тысячами. Покупались на уловки вербовщиков молодые люди с первого сигнала.
По некоторым данным, распространение зелья не падает, при этом попадается в руки полиции только 10 процентов наркокурьеров.
Многое способствует быстроте перемещения с континента на континент — например, увеличение числа дешевых авиарейсов. Наряду с этим втрое выросло потребление «белого порошка» в странах Восточной Европы, а в Западной, наоборот, снизилось. Эти данные приводит ООН.
Арестованные в Латвии и Литве контрабандисты — увы! - лишь верхушка страшного айсберга по имени «наркотик».