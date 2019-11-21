В свою очередь, в Литве задержан организатор контрабанды запрещенных веществ. Операцию провело управление по борьбе с организованной преступностью государственной полиции Латвии, которое специализируется на борьбе с распространением наркотических и психотропных веществ в координации с таможней соседней Литвы и другими службами.

Сотрудники государственной полиции Латвии в совместной операции с таможней Литвы при поддержке налоговой службы Латвии в воскресенье, 17 ноября, провели успешную международную операцию, во время которой в Латвии задержан водитель транспортного средства, внутри которого находилось значительное количество наркотических веществ.

По сообщению delfi, это произошло в окрестностях латвийского города Даугавпилса (город вблизи границы с Беларусью — прим.авт.).

Была задержана грузовая автомашина MAN с полуприцепом-рефрижератором с литовскими номерами. За рулем был 37-летний мужчина.

Сотрудники правоохранительных органов Латвии, проводя проверку груза, среди спортивных товаров обнаружили около 320 килограммов наркотического вещества - таблеток MDMA. Точный вес будет известен после проведения экспертизы.

Сразу же после задержания, осуществленного на латвийской стороне, на территории Литвы был задержан организатор контрабанды, у которого при обыске найдены большие материальные ценности, высокого уровня технические устройства и другие приспособления, связанные с этим делом. По этому факту в Литве начат уголовный процесс. Госполиция Латвии также начала уголовный процесс по факту задержания водителя-контрабандиста. Согласно статьям уголовного кодекса этой страны, за участие в приобретении, перевозке, распространении наркотических или психотропных веществ, совершенные в группе, по сговору и в большом объеме, грозит до 15 лет лишения свободы. На данный момент задержанный в Латвии помещен под арест.

Случай, о котором стало известно, не первый и, наверное, не последний. Наркобизнес в мире — один из самых высокоприбыльных. Запретный и преступный бизнес на судьбах миллионов людей, втянутых в потребление наркотиков, к сожалению, пока невозможно уничтожить. Целые сети производителей, поставщиков, доставщиков разбросаны по всему миру. Хорошо известны имена наркобаронов Латинской Америки, менее известны имена их «коллег» в других местах земли.

Множество граждан стран Балтии искали и ищут легкую наживу, попадая в лапы наркодельцов, становясь курьерами преступного бизнеса. В тюрьмах Перу сидят не первый год, как минимум, два десятка выходцев с берегов Балтики. Один из них сел, пытаясь провезти в… желудке 1,5 килограмма кокаина. Другой пытался транспортировать кокаин безопаснее для здоровья - в чемодане.

Наркокурьерами они стали не от хорошей жизни, попав в трудную финансовую ситуацию в годы кризиса. Одна из девушек, Лаура, которая сидит в той же тюрьме, была подругой наркокурьера из Балтии, он провозил капсул с наркотиком в желудке, капсула лопнула и он скончался. Ей же вменили соучастие в преступлении, хотя она уверяла власти, что ничего не знала про наркотики.