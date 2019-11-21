Бывший российский министр вывел в офшоры почти миллиард долларов

По данным газеты Postimees, в течение короткого времени Абызов открыл в этом банке 70 связанных с ним офшорных счетов, на которые было переведено имущество на $860 млн. Со счетов ушло $770 млн, всего было сделано более 3300 переводов.

Бывший российский министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов долгое время был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank Eesti. Через него экс-чиновнику удалось вывести в офшоры более $700 млн.

«Министру российского правительства Абызову было запрещено заниматься бизнесом, а один из внутренних рапортов Swedbank говорит, что банк скрывал часть имен подлинных владельцев иностранных предприятий с высоким риском от российских властей и налоговой инспекции», – пишет издание.

Совместное расследование Postimees, шведского телерадиовещания и SVT, «Новой газеты» и OCCCRP выявило среди клиентов Swedbank предприятия, которые сейчас арестованы в России и находятся в центре уголовного дела Абызова. В самом Swedbank Eesti отказались отвечать на вопросы, сославшись на незаконченные следствия в Эстонии и Швеции. По словам председателя правления Swedbank Group Йенса Хенрикссона в интервью журналистам SVT, сейчас в банке проходит внутренний аудит.

Михаил Абызов обвиняется в хищении 4 млрд руб. у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» путем обмана акционеров. По версии следствия, с 2011 по 2014 год он создал преступное сообщество, с помощью которого похитил деньги и вывел их на счета подконтрольных офшорных организаций. Экс-министра обвиняют в организации преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и отмывании денег (ст. 174.1 УК). Стоимость арестованного имущества экс-министра составляет 27 млрд руб. С весны экс-министр находится под стражей.