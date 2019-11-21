Коррупционный скандал в «Мусавате» продолжается: Теперь обвиняет Тофик Ягублу

Член Дивана партии «Мусават» Тофиг Ягублу на своей странице в Facebook рассказал о том, что еще в 2016 году он потребовал у руководства партии отчет о деятельности Европейского центра координации партии и «эмигрантских» справках, но получил отказ.

«Уважаемый Ариф Гаджилы во время одного из прямых эфиров сказал, что если член партии обратится в письменном виде, то ему дадут возможность ознакомиться с этими справками. Сразу же после этого я написал заявление на имя руководителя Центрального исполнительного аппарата Гюльаги Асланлы, но это не помогло, и мне не дали возможность ознакомиться с анонсированными 197 справками. То, что я являюсь членом Дивана, заместителем главы партии, оказалось недостаточным.

Обратите внимание, несмотря на то, что я имел на это право и партия была обязана дать мне эту возможность, в течение трех лет эти справки скрывались от меня. Но зацепившись за слова, сказанные мной в прямом эфире, на следующий день потребовали предоставить им имеющиеся у меня доказательства, зная, что у меня есть право не опубликовывать эти доказательства и не разглашать их источник. Не волнуйтесь, я сам все опубликую, когда посчитаю нужным. А вы ответьте на данные вопросы», - заявил Тофиг Ягублу.

Затем он сказал, что Европейский центр координации – структура партии «Мусават», созданная при организационной поддержке и по поручению руководства партии.

«Устав ЕЦК разработан в партии и процесс создания организации протекал под контролем Дивана. За все эти годы этот центр управлялся непосредственно из Баку. Просто во время официального оформления, из-за невозможности регистрации ЕЦК как европейской структуры партии по законам Германии, они были вынуждены оформить эту организацию как НПО. А теперь руководствуясь фактором НПО, заявляют о непричастности ЕЦК к «Мусавату». Представьте что, некто купил себе дом и долгое время живет там, но по какой-либо причине не смог оформить его на себя и вынужден сделать это на имя близкого родственника. А когда возникает проблема, этот человек говорит, что этот дом не имеет к нему не малейшего отношения», - сказал Ягублу.