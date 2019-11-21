Эрдоган: «Мы не допустили создания террористического государства на севере Сирии»
Турция не допустила создания террористического государства на севере Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя антитеррористическую операцию «Источник мира», передает Anadolu.
«Террористы YPG/ПКК хотели создать террористическое государство на севере Сирии, но мы не предоставили им такую возможность», - сказал турецкий лидер.
По его словам, турецкие военные обнаружили в регионе склады, где хранится оружие, доставленное террористам на 32-33 тысячах грузовиках. «Мы сейчас собираем хранящееся на складах оружие», - сообщил президент Эрдоган.
Глава государства отметил, что в ходе операции по очистке севера Сирии от террористов военнослужащие ВС Турции, наряду с бойцами Сирийской национальной армии, проявили героизм и самоотверженность.