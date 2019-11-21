Биби не хочет в тюрьму

То, что в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ведется расследование, давно не новость. Публика впервые узнала об этом еще в январе 2017 года. А 57-страничное обвинение в мошенничестве, нарушении доверия и подкупе генеральный прокурор Авихай Мандельбильт обнародовал еще весной. Но вот сейчас обвинения предъявлены официально, и это первый в истории Израиля случай, когда действующий глава правительства оказывается объектом уголовного преследования. Сам Нетаньяху заявил, что налицо попытка государственного переворота.

Понятно, политику, который находится во главе страны суммарно уже больше тринадцати лет, обидно получать такой тяжелый удар. Тем более что генеральный прокурор Мандельбильт – бывший его назначенец, работавший в одном из правительств Нетаньяху секретарем кабинета, а среди свидетелей обвинения – бывший начальник генерального штаба Ари Харов, экс-глава министерства коммуникаций Шломо Филбер, медиаконсультант семьи Нетаньяху Нир Хефец.

Дела, известные под номерами 1000, 2000 и 4000, базируются на свидетельствах того, что премьер принимал дорогие подарки за определенные услуги, договаривался о политической поддержке в одних медиа в обмен за обещание оказать давление на конкурентов, а также заключил многомиллионную сделку с компанией, которая ему обеспечивала информационную поддержку. Отдельное дело заведено и в отношении супруги Нетаньяху Сары, которую обвиняют в злоупотреблении общественными фондами в личных целях.

Премьер, в свою очередь, обвиняет в заговоре против себя политиков, СМИ и полицию, и требует расследования в отношении собственных следователей, но отбиться в этот раз будет непросто. Пока Нетаньяху возглавляет правительство, у него остается иммунитет против уголовного преследования, но сейчас сложилась ситуация, когда остаться у руля будет очень сложно.

После того, как 17 сентября в Израиле прошли выборы, неудачей закончились попытки сформировать новый кабинет как у самого Нетаньяху, так и у его конкурента Бенни Ганца. Теперь президент страны Реувен Ривлин дал три недели на формирование коалиционного кабинета депутатам кнессета: любой из них, кто сумеет заручиться большинством, станет премьером, а Нетаньяху придется уйти и утратить иммунитет. Такого в истории страны тоже еще никогда не было.