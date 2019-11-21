Биби не хочет в тюрьму

Леонид Швец, автор haqqin.az

То, что в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ведется расследование, давно не новость. Публика впервые узнала об этом еще в январе 2017 года. А 57-страничное обвинение в мошенничестве, нарушении доверия и подкупе генеральный прокурор Авихай Мандельбильт обнародовал еще весной. Но вот сейчас обвинения предъявлены официально, и это первый в истории Израиля случай, когда действующий глава правительства оказывается объектом уголовного преследования. Сам Нетаньяху заявил, что налицо попытка государственного переворота.

Биби не хочет в тюрьму

Понятно, политику, который находится во главе страны суммарно уже больше тринадцати лет, обидно получать такой тяжелый удар. Тем более что генеральный прокурор Мандельбильт – бывший его назначенец, работавший в одном из правительств Нетаньяху секретарем кабинета, а среди свидетелей обвинения – бывший начальник генерального штаба Ари Харов, экс-глава министерства коммуникаций Шломо Филбер, медиаконсультант семьи Нетаньяху Нир Хефец.

Дела, известные под номерами 1000, 2000 и 4000, базируются на свидетельствах того, что премьер принимал дорогие подарки за определенные услуги, договаривался о политической поддержке в одних медиа в обмен за обещание оказать давление на конкурентов, а также заключил многомиллионную сделку с компанией, которая ему обеспечивала информационную поддержку. Отдельное дело заведено и в отношении супруги Нетаньяху Сары, которую обвиняют в злоупотреблении общественными фондами в личных целях.

Премьер, в свою очередь, обвиняет в заговоре против себя политиков, СМИ и полицию, и требует расследования в отношении собственных следователей, но отбиться в этот раз будет непросто. Пока Нетаньяху возглавляет правительство, у него остается иммунитет против уголовного преследования, но сейчас сложилась ситуация, когда остаться у руля будет очень сложно.

После того, как 17 сентября в Израиле прошли выборы, неудачей закончились попытки сформировать новый кабинет как у самого Нетаньяху, так и у его конкурента Бенни Ганца. Теперь президент страны Реувен Ривлин дал три недели на формирование коалиционного кабинета депутатам кнессета: любой из них, кто сумеет заручиться большинством, станет премьером, а Нетаньяху придется уйти и утратить иммунитет. Такого в истории страны тоже еще никогда не было.

Отдельное дело заведено и в отношении Сары Нетаньяху

Если и эта попытка создать новое правительство провалится, то через 90 дней должны будут снова состояться выборы, а до их окончания Биби, как называют израильтяне Нетаньяху, будет оставаться во главе страны. Может, и после, если победит, но на это рассчитывать не приходится. 70-летний политик, от обвинений в коррупции которого уже не один год трясет страну, перестает быть привлекательным в электоральном отношении. Партия «Ликуд» под его руководством ушла далеко вправо, объединив радикальных националистов и консерваторов, но тем самым лишилась поддержки большинства, и шансы левоцентристской партии «Кахоль-Лаван» («Сине-белые», по цветам израильского флага) Бенни Ганца растут. 

Опытный политический боец Биби сдаваться не намерен, тема политического заговора против него раскручивается союзными СМИ, прямо как в США республиканские медиа отбивают атаки на президента Трампа, но коридор возможностей сужается на глазах. Когда-то уходить приходится и самым сильным. Понятно, что желательно не в тюрьму.

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