Лавров: «Япония должна признать территориальную целостность России»

Япония должна признать суверенитет России над южной частью Курильских островов для заключения мирного договора. Об этом заявил в субботу журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о том, что правительство страны продолжит переговоры с РФ по мирному договору на основе своей базовой позиции - решение территориальной проблемы и последующее заключение мирного договора, передает ТАСС.

«При всем уважении к секретарю кабинета министров мы все-таки руководствуемся договоренностями, которые достигаются на высшем уровне между президентом России и премьер-министром Японии. Они договорились продвигаться в обсуждении проблем, которые у нас остаются, на основе декларации 1956 года, в которой четко сказано: сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное», - подчеркнул он.