MIDA об очередной продаже льготных квартир

Продажа квартир в зданиях №22 – 1 квартира, №23 – 54 квартир, №24 – 58 квартир, и №25 – 60 квартир Ясамальского жилого комплекса, расположенного по адресу Баку, Ясамальский район, Внешняя кольцевая дорога, 8, начнется в 11:00 25 декабря 2019 года и продлится до 11:00 30 декабря 2019 года.

Как сообщили сегодня в MIDA, выбор квартир в порядке ожидания начнется 27 декабря 2019 года в 11:00 и продлится до 11:00 30 декабря 2019 года.

Продолжается выполнение обязательств в связи с изменениями, внесенными указом президента Азербайджана №469 от 14.01.2019 года в «Правила приобретения гражданами квартир, имеющихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики, на льготных условиях».

Согласно указу президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2016 года №1113, приобретение квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства, осуществляется посредством электронной системы «Льготное жильё», созданной на портале «Электронное правительство» (www.e-gov.az). Правом на приобретение квартир обладают только граждане, получившие электронный кабинет в системе «Льготное жильё». Все граждане, получившие электронный кабинет в системе «Льготное жильё», равноправны в выборе квартир, вне зависимости от даты регистрации и порядкового номера кабинета. Для выбора квартиры эти граждане должны войти в раздел «Satış/Mənzillər» («Продажа/Квартиры») в своих электронных кабинетах. Квартиры гражданами будут выбираться по принципу «первым прибыл – первым обслужен» (лица, вошедшие в систему в момент начала продаж и первыми выбравшие квартиру, получат возможность её приобретения). С подробной информацией о правилах пользования системой «Льготное жильё», в том числе текстовыми и видео-инструкциями, можно ознакомиться на главной странице интернет-сайта www.mida.az, перейдя по ссылке «Güzəştli mənzil sistemi» («Система льготное жильё»).

На продажу выставляются 248 квартир. Все квартиры предлагаются гражданам полностью отремонтированными и оснащёнными кухонной мебелью, отопительной системой комби (включая само оборудование комби), а также счетчиками потребления воды, газа и электричества. Все здания спроектированы и строятся в соответствии с Государственными строительными нормами Азербайджанской Республики (AzDTN). В связи с этим, вневедомственным государственным главным управлением экспертизы Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве Министерства чрезвычайных ситуаций были выданы положительные заключения от 17.03.2017 г. № 23364. Для каждой квартиры получены справки о предварительной регистрации права собственности, выданные Бакинским территориальным управлением Государственной службы реестра недвижимого имущества при Государственном комитете по имущественным вопросам.

На интернет-странице Ясамальского жилого комплекса www.yasamal.mida.az можно ознакомиться с информацией о точной площади каждой квартиры (и комнат), ценах, действующих льготах и дополнительных скидках, банках-агентах, а также произвести соответствующие расчеты посредством ипотечного калькулятора и калькулятора льготного жилья.

Лица, обладающие правом на приобретение льготного жилья, могут ознакомиться с подробной информацией о правилах подачи заявления для покупки жилья на льготных условиях, банках-агентах и условиях продажи квартир на интернет-сайтах www.mida.gov.az и www.mida.az или в центрах ASAN (№ 1, 3, 5 и Сумгаитский), а также обратившись в колл-центр «108».