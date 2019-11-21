Мехрибан Алиева на пленарном заседании X Российско-азербайджанского межрегионального форума фото
В Москве в павильоне "Космос" Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) приступил к работе 10-й российско-азербайджанский межрегиональный форум.
Как сообщает Report, в пленарном заседании форума принимают участие первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.
Форум проходит при организации Министерства экономического развития России и Министерства экономики Азербайджана.