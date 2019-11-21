Как стало известно, турецкие власти в сентябре арестовали адвоката Йылмаза С., который работал в посольстве Германии в Анкаре в качестве так называемого юриста по сотрудничеству. Он изучал, среди прочего, информацию, полученную от лиц, ищущих убежища. Турецкое правительство обвиняет этого человека в шпионаже в пользу Германии.

Турецкие СМИ сообщали, что у С. были "связи с террористической организацией".

С тех пор посольство Германии добивается его освобождения. Посол Мартин Эрдманн неоднократно пытался объяснить турецким властям, что исследование подобной информации является обычным процессом. Пока что безуспешно.

Неизвестно, почему власти Германии держали этот процесс в секрете до сих пор и только по принуждению СМИ подтвердили существование этой проблемы.

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас хочет провести переговоры со своим турецким коллегой Чавушоглу на саммите G20 в Японии об адвокате, арестованном в Турции.