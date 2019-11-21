Мнение о том, что все американцы однозначно на стороне Израиля в его противостоянии с арабским окружением нет-нет да подвергается сомнению. И судя по тому, что произошло недавно в Гарвардском университете в присутствии израильского посла в США, отнюдь не все безоговорочно разделяют политику еврейского государства. А случилось вот что. Рона Дремера, посла Израиля студенты факультета права пригласили прочесть лекцию по довольно щепетильной теме – о законности поселений на оккупированных Израилем территориях. Не успел посол приблизиться к трибуне, как собравшиеся, а зал был полон, словно бы по команде поднялись и стали покидать зал. Такого никто из преподавателей вуза не припоминает.

Шокированы произраильские лоббисты, коих в правящих структурах США, как известно, великое множество.

«Дело не только в наших симпатиях или антипатиях, – прокомментировала неприятную ситуацию конгрессвумен Ильхан Омар. – В Конгрессе, к сожалению, есть немало деятелей, которые мыслят категориями минувшего времени».

Эти свои наблюдения днем позже она развила в новой резолюции, подвергнув критике израильскую политику в ближневосточном регионе. Вслед за этим пресс-служба конгрессмена объявила, что госпожа Омар собирается в загранкомандировку - деловую поездку. И куда бы вы думали, уважаемый читатель? Как оказалось – в Израиль. Это намерение американского политика вызвало новый интерес к начинавшемуся было забываться скандалу. Вывод комментаторов не оставлял шансов И.Омар, потому как большинство комментаторов высказались в том духе, что в Тель-Авиве конгрессмена, скорее всего, ждут неприятности: ясное дело, что недоброжелатели в верхах сделают все, чтобы закрыть перед непрошенной гостьей двери. Тем неожиданней была реакция посла Израиля в США упомянутого выше Рона Дермера: «Из уважения к Конгрессу США и великому альянсу между Израилем и Америкой мы не будем отказывать во въезде ни одному члену Конгресса», - заявил дипломат.