Записал Джейхун Наджафов, собкор 15:33

В условиях полностью отключенного интернета президент Ирана Хасан Роухани объявил о победе над охватившими практически всю страну манифестациями и беспорядками. «Наш народ неоднократно выходил победителем, когда противник плел свои заговоры. И в этот раз в условиях беспорядков, которые однозначно были заговором врага с целью подорвать безопасность нашей нации, люди снова победили», - заявил Роухани на заседании совета министров.

Ранее духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, выступая по иранскому телевидению, поддержал решение правительства о повышении цен на топливо и жесткое подавление протестов. Интересно, что Хаменеи наряду с США, Израилем и Саудовской Аравией также обвинил в подстрекательстве к протестам членов семьи шаха Реза Пехлеви и экстремистов из организации «Муджахеддин э-Халк». За все время своей абсолютной власти верховный лидер Ирана впервые заговорил о влиянии династии Пехлеви на внутриполитическую обстановку в Иране. Через 40 лет после исламской революции, когда вроде бы из памяти народа, особенно его новых поколений, стерто все, что каким-то образом связано с шахом Пехлеви, верховная власть Ирана уверяет, что монаршая семья способствовала самым масштабным после зеленого движения 2009 года протестам в Иране, в которых, по данным международных организаций, погибли десятки человек. Но так ли уж жаждут власти ныне здравствующие члены клана Пехлеви? Главным наследникам престола шаха Резы по праву является его сын Джавид Пехлеви. Он нередко выступает с политическими прогнозами и комментариями, однако собственно политической деятельности сторонится.

Между тем Джавид Пехлеви получил блестящее дипломатическое образование у самого экс-госсекретаря США Генри Киссинджера. Вокруг него собралась небольшая, но богатая часть иранской диаспоры США, Канады, Японии и ряда других стран. У сторонников Джавида Пехлеви несколько телеканалов и радиостанций, вещающих на фарси. Однако сам престолонаследник не претендует на реставрацию монархии и заявляет только о желании освободить Иран от теократии. Еще десять лет назад посетившие Иран западные журналисты с удивлением отмечали необъяснимый рост популярности покойного шаха. Причем не только среди студенческой молодежи и творческой интеллигенции. но и простых рабочих. У нынешних протестов не было лидеров подобно Мусаваи и Карруби в 2009 году. Единственное имя, которое скандируют протестующие - Реза Пехлеви – «Реза шах - руху шад». У протестной части иранского общества нет более менее авторитетной политической персоны внутри страны - ни во, ни вне власти. Пока нет такой персоны ни среди оппозиционного лагеря, ни в среде политэмигрантов и в целом диаспоры. Однако эксперты предвидят, что из-за репрессивных действий власти и полной стерилизации политического плюрализма такой лидер может сформироваться именно вне страны. Вместе с тем, как считает иранский историк и политолог Ширин Хантер, все заявления о том, что члены и сторонники семьи Пехлеви организовали последние протесты, не заслуживает никакого доверия. «Очень сложно организовать такие протесты из-за рубежа. Однако бывшая шахиня и молодой наследник престола действительно поддерживают требования протестующих», - сказала Хантер haqqin.az.

Тем не менее, отмечая явную ностальгию иранцев по временам шахского правления, политолог не представляет себе возвращение монархии. Считая это нереальным. «Есть логика в том, что некоторые чиновники обвиняют моджахедов «э-Халк» в насильственных действиях, - признает Хантер. - Это более правдоподобно, потому что они являются специалистами в партизанской войне и социальной агитации. К тому же, их поддерживают США». Однако она уверена, что причиной протестов стало тяжелое положение людей из-за экономических трудностей и других проблем. Просто ими манипулировали противники режима и, возможно, иностранные государства. «В течение почти десяти лет на иранский народ оказывалось чрезвычайное давление из-за очень жестких экономических санкций США. И после многих лет войны и лишений население устало и обозлилось. Неспособность правительства из-за санкций продавать свою нефть ухудшило экономическое положение, вызвав резкое снижение доходов Ирана. Более того, из-за банковских ограничений ИРИ столкнулась с трудностями при получении доступа к валюте, полученной за счет экспорта, не связанного с нефтью. Эта ситуация привела к высокой инфляции и экономической стагнации и разожгла народный гнев. Ну а увеличение цены на бензин стало последней каплей», - подчеркивает эксперт.