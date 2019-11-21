В Ташкенте 20-22 ноября состоялось 70-е заседание совета руководителей таможенных служб государств-членов СНГ. Участие в заседании приняла делегация Азербайджана во главе с первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета генерал-майором Исмаилом Гусейновым, сообщили haqqin.az в пресс-службе ГТК.

В рамках заседания Совета утверждены планы работ СРТС СНГ и Комитета глав правоохранительных подразделений СРТС СНГ на 2020 год, также в связи с реализацией статьи 3 Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности согласована форма обмена информацией о контрафактных товарах, вместе с тем рассмотрены вопросы о внесении изменений в русскоязычную версию 6-го издания Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств на ее основе и пояснения к ним.

По итогам 70-го заседания Совета руководителей таможенных служб государств-участников Содружества Независимых Государств принято 12 решений.

В рамках заседания Коллегии принят ряд решений, направленных на оптимизацию совершения таможенных операций, а именно о признании таможенными органами факта незагрузки товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита, о необходимости принятия мер по недопущению ввоза на территорию Евразийского экономического союза опасных отходов, о принятии при таможенном декларировании товаров, в отношении которых подлежат подтверждению меры технического регулирования при помещении под таможенные процедуры документов с истекшим сроком действия, подтверждающих соблюдение данных мер.

Напомним, что в рамках заседания между таможенными органами Узбекистана и Азербайджана утверждены технические условия о взаимном обмене информацией о перевозимых через таможенные границы товарах и транспортных средствах.