Ильхам Алиев выделил деньги на реконструкцию Апшеронского канала

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах по реконструкции Апшеронского магистрального канала и увеличению водопропускной способности канала, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, с целью проведения реконструкционных работ на Апшеронском магистральном канале и увеличения водопропускной способности канала, в целях улучшения орошения сельскохозяйственных земель на Апшеронском полуострове из суммы, указанной в подпункте 1.67 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяется пять миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.