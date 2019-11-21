23-летняя российская следовательница покончила с собой

В Сочи 23-летняя следователь МВД Мария Клочкова покончила с собой. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает «Лента.ру».

Девушка работала в Хостинском отделе полиции. Она выпустилась из университета МВД в августе 2019 года и только недавно начала выходить на суточные дежурства.

По данным канала, ранее Клочкову часто видели в компании других следователей, однако некоторое время назад она стала замкнутой и чаще проводила время в одиночестве. Что именно стало причиной самоубийства, не уточняется.

Как пояснили радиостанции «Говорит Москва» в главном управлении МВД по Краснодарскому краю, в настоящее время по данному факту проводится проверка. При этом там не уточнили, покончила ли с собой их сотрудница.