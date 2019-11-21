Государственный таможенный комитет организовал визит представителей действующих в стране юридических и консалтинговых компаний на таможенно-пограничный пункт Южного регионального главного таможенного управления, сообщили haqqin.az в пресс-службе ГТК.

В мероприятии, организованном в рамках «Исполнительного и коммуникационного плана на вторую половину 2019 года, связанному с реформами в сфере внешней торговли по повышению благоприятности бизнес-среды и улучшению позиции Азербайджана в международных рейтингах», приняли участие члены торговых палат Франция-Азербайджан и Германия-Азербайджан, руководители соответствующих структур госкомитета и специалисты.

Входе мероприятия участникам рассказали об инновационных реформах, осуществленных в последние годы в таможенной сфере под руководством президента Ильхама Алиева. Было отмечено, что внедренные новшества создали условия для быстрой, упрощенной и безопасной международной торговли, упрощения таможенных процедур и обеспечения удовлетворенности граждан. Было отмечено, что таможенные органы в целях улучшения бизнес-среды, развития диалога между государством и бизнесом, создания эффективных условий для взаимодействия таможенных органов и бизнес-структур, постоянно проводят мероприятия по информированию предпринимателей, а также мероприятия по определению проблемных моментов и их оперативного устранения.

Затем участникам мероприятия, ознакомившимся с деятельностью таможенно-пограничного пункта в Астаре, было наглядно продемонстрировано, как был ускорен процесс перехода границы, упрощены таможенные процедуры. Затем сотрудники таможенного пункта ответили на вопросы участников мероприятия.