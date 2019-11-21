Министр Шахбазов встретился с представителем Белого дома

На встрече стороны выразили удовлетворение успешным развитием отношений между двумя странами, находящихся на высоком уровне. Была обсуждена стратегическая роль "Контракта века", нефтепровода БТД и Южного газового коридора как вклада энергетического партнерства в обеспечение энергетической безопасности и диверсификацию энергоснабжения.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов, находящийся с визитом в США, встретился с генеральным директором по международной экономике, энергетике и климату в Совете национальной безопасности Белого дома Уелсом Гриффитом, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

Министр отметил, что подписание "Контракта века", который отмечает свое 25-летие и представляет интересы также и американских компаний, заложило основу для нефтяной стратегии общенационального лидера Гейдара Алиева, сделав тем самым Азербайджан поставщиком энергии. "Все энергетические инициативы Азербайджана, важные для стабильности и развития в регионе, всегда поддерживались Соединенными Штатами. Мы по-прежнему видим эту поддержку в своевременной реализации Южного газового коридора. От имени правительства Азербайджана я благодарю правительство США за эту поддержку», - сказал министр.

Отметив особую роль Азербайджана в глобальной энергетической безопасности, представитель Белого дома сказал, что высоко ценит сотрудничество с Азербайджаном.

На встрече также обсуждался процесс реформирования энергетического сектора и планы развития возобновляемой энергетики. Была подчеркнута важность изучения опыта США в области возобновляемых источников энергии.

Уэлс Гриффит отметил, что сотрудничество с Министерством энергетики США, имеющим богатый опыт, технические возможности и современные лаборатории, будет эффективным.

Стороны обменялись мнениями о перспективах энергетического сотрудничества между двумя странами.