Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников

Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений. С таким предложением он обратился к членам партии «Единая Россия» в субботу, 23 ноября, передает РИА Новости.

«Вы же видите сами, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-нибудь, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену учатся. На местах вы должны это видеть все, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решений», — напутствовал российский лидер единоросов на XIX съезде партии.

Путин также призвал членов «Единой России» поднимать острые вопросы в регионах и стараться решать проблемы своими силами, не дожидаясь, пока граждане сами расскажут о них в ходе прямой линии с президентом, которая проводится каждый год.

XIX Съезд партии «Единая Россия» проходит в Москве. Ожидалось, что в его рамках будет дан старт подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году, а также создан правозащитный центр партии.