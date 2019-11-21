Лукашкенко подписал указ о Васифе Исмаилове

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении директора строительно-инвестиционной компании "Улу Гейча" Васифа Исмаилова орденом Почета. Об этом сообщает haqqin.az cо ссылкой на БЕЛТА.

Как указывается в сообщении пресс-службы президента Беларуси, азербайджанский бизнесмен удостоен этой государственной награды за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном.

Васиф Исмаилов известен как один из инвесторов бизнес-центра, который построен в Минске на пересечении улиц Маяковского и Аранской, он также был вовлечен в строительство многофункционального комплекса "Апшерон", где находится Торговый дом Азербайджана. В 2013 году его компания построила в Баку новое здание посольства Беларуси в Азербайджане.