Грузинские власти задержали автобус из Армении: идут допросы

Ночью 23 ноября на грузинской стороне КПП "Верхний Ларс" был остановлен направлявшийся в Армению автобус, в котором был обнаружен запрещенный груз. Об этом сообщается на странице посольства Армении в Грузии в Facebook, пишет Sputnik-Армения.

Согласно информации, пассажиры автобуса сейчас допрашиваются. Как сообщают правоохранительные органы Грузии, задержаны трое граждан Армении.

"Сейчас ведется предварительное следствие, и в дальнейшем посольство выступит с дополнительными заявлениями о развитии ситуации", - говорится в сообщении.

Дипломаты посольства Армении в Грузии, находящиеся на КПП "Верхний Ларс", предоставили гражданам продукты питания и предметы первой необходимости.

"Дипломаты на месте делают все возможное, чтобы ускорить приезд граждан в Армению", - отмечается в заявлении.