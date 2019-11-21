Водитель ВАЗ-2107 устроил гонки с полицией по улицам Москвы и разбил несколько десятков автомобилей. Владелец одной из пострадавших машин снял на видео повреждения транспортных средств, пишет «Лента.ру».

Согласно информации, за рулем автомобиля находился нетрезвый уроженец Азербайджана, приехавший на заработки. Машину он угнал — хозяин не запирал дверь, потому что считал, что старый автомобиль никому не приглянется. На следующее утро мужчина обнаружил пропажу и обратился в полицию.

Автоинспекторы быстро нашли легковушку, но мужчина решил, что легко не сдастся. Во время погони он пошел на таран. По словам автора ролика, пострадали около 30 машин. Чтобы остановить угонщика, полицейские начали стрелять по «Жигули» и сделали в них несколько отверстий. Через 10 километров водителя удалось остановить. Суд отправил его в СИЗО.