Накануне при столкновении автобуса с несколькими транспортными средствами в Висбадене пострадали 23 человека. 85-летний мужчина скончался от серьезных травм. Он умер в больнице.

По словам представителя полиции, водитель автобуса потерял управление на центральной станции по неизвестной причине. По данным аварийных служб, сочлененный автобус проехал через зеленую зону, протаранив другой автобус, четыре автомобиля и, наконец, остановку.

Однако следователи не предполагают, что водитель действовал преднамеренно. Уже выяснено, что ни алкоголь, ни наркотики не были причастны. Расследование продолжается.