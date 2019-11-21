Сегодня мы встретились с ним в одной из студий Латвийского радио, где Раймонд Паулс и ответил на мои вопросы, специально для haqqin.az.

Мне довелось познакомиться с композитором довольно давно — в начале 2000-х я рискнул попросить его участвовать в концерте, посвященном «королю танго» Оскару Строку, организованном мной. На мое удивление, маэстро сразу согласился. И, конечно, концерт удался, в немалой степени, благодаря его участию. С тех пор в общении с ним я обращаюсь к нему — маэстро.

Маэстро Раймондс Паулс, несмотря на свой возраст, по-прежнему в строю. Он много концертирует, пишет музыку, открывает новые молодые таланты в Латвии. В то же время отказывается от выгодных в финансовом смысле гастролей, лето проводит на своей даче у озера под Ригой.

- Маэстро, вы никогда не были «государственным композитором», никогда не служили власти. Наверное, потому что вы всегда были свободным человеком. Ведь еще в самом начале своей карьеры пианиста и композитора вы играли и в кабачках, и на концертных площадках. Может, потому?

- Я не знаю… Я никогда не переживал, что у меня не было таких заказов. Я могу себе позволить, слава Богу, что могу делать, что сам хочу, создавать свои программы. Не было никаких заказов. Я не писал ни опер, ни симфоний.

А говоря о моих песенках — тоже никто мне не платил за их сочинение. Свое поле деятельности у меня до сих пор есть… И сейчас, например, я играю ненормально много концертов — в последнее время я сыграл, как минимум 50-60 концертов подряд. Только по Латвии, никуда не выезжая!.. Хоть мне и предлагали ехать в Москву, Петербург. Все время звонят… Но — нет, нет… Потому что я независим, слава Богу.

- Есть ли у вас какие-то связи с Азербайджаном, или они были?

- Это было только в советское время, когда мы встречались с азербайджанскими музыкантами. В Азербайджане всегда были хорошие джазовые музыканты, и сегодня есть хорошие певцы нового поколения.

Азербайджан есть Азербайджан. Достаточно того, что там есть море и нефть. Благодаря этому можно много чего регулировать (улыбается). В том числе и в культуре. Это то, чего у нас нет.

- Следите ли вы за тем, что делает Лайма Вайкуле после того, как ушла «Новая волна»?

- Не особенно. Ну что мне сказать?!.. Она делает то, что делала всегда, ездит со своими концертами. Делает, по возможности, больше. Ей надо поторопиться — годы идут вперед. Надо подводить какие-то итоги.

Не думаю, что для нее это был успешный проект (Rendez-vous – фестиваль популярной музыки в Юрмале — прим.авт.). Потому я ей отказал — она мне предлагала. Но мне не нравится. После «Новой волны»…

Если ты не можешь сделать что-то лучше, то лучше не делать. Просто это «сборная солянка» (эти слова маэстро произнес по-русски).

- Скоро мы в Латвии увидим премьеру о начале вашей биографии как музыканта… (Это придумали некие музыканты и продюсеры в Латвии — прим.авт.)

- Ой, ой!.. Даже не хочу об этом говорить!.. Я вообще был против такой идеи. Я удивляюсь, почему они (организаторы) таким бессовестным образом взялись и делают. Мне это не нравится.

- Я думал, что это делается с вашего разрешения…

- Ну, нет!.. Я с самого начала не думал, что это что-то серьезное, только разговоры. Думал, просто поболтают. А теперь это сделано как коммерческий продукт, наверное, и билеты продаются…

- Да, цены до 30 евро.

- Сегодня надо опасаться за качество… Так много сегодня, ненормально много концертов в Латвии. Ненормальное количество! Скоро все начнут плакать, что просто не будет публики.. Эти концерты все очень разного уровня. Это не нужно делать, нет.

- Несмотря на то, что у нас есть хорошие концертзалы - в Вентспилсе, Цесисе, Лиепае, мы ждем, что будет с концертным залом в Риге.

- Я больше на эту тему не говорю! Я так много лет был вблизи этого проекта, много говорил. А результата нет никакого. Моя теория совсем простая: начинать говорить можно тогда, когда у тебя деньги в кармане. Это относится и к строительству. Если у меня нет денег, на что я буду жить? В долг? Потому все это пустая болтовня. Изболтались совсем.

Даже Дом конгрессов не могут привести в порядок. Ведь мы говорили об этом десятки лет. Хотя бы это приведите в порядок. Там каждый день можно делать концерты. Место идеальное. Именно на этом месте должен был стоять концертный зал. Но все это пустая болтовня.

- Вы многие годы постоянно играете, сочиняете. Можете ли себя назвать (если кто-то, например, так считает), живым классиком латвийской популярной музыки?

- Нет, не надо бросаться такими определениями!.. Сегодня я во многих интервью читаю, что у нас так много «легендарных музыкантов», когда черт его знает, один написал одну песенку и уже «легендарный» и имя ему - «звезда»!.. «Звезда», «телезвезда»… Вымучил одну песню — и «звезда»!.. Да?.. Но телевидение свою злую работу делает. Они так и создают «однодневок».

А мы ведь можем назвать 2-3 имени, которыми можно гордиться. Но и те — это в классической музыке, в оперной музыке. Те, которые вышли на мировой уровень. А популярная музыка местная… Ну, ладно, Бусулис немного по России поездил. А остальным ничего не светит.

- Вы продолжаете открывать новые звезды в вокале, нет, не звезд» - таланты здесь, в Латвии, и это значит, что Латвия очень богата талантами?

- Не так богата, как должно было быть. Нас не так много. Как мы можем сравниваться с Россией и ее «Голосом»? Мы этого не можем. Нет у нас таких голосов. Наши певцы довольно мелкого уровня. Потому создавать из них звезд нельзя.

Но кое-что есть. Я теперь очень успешно выступаю, мне кажется, успешный был выход на сцену с Динарой Рудане вместе. Мы только вдвоем выступаем — я у рояля, а она поет. И публика очень хорошо реагировала. Так как у Динары очень хорошая школа, она прошла классическую школу, и потому с ней легко работать.

Сейчас еще успешная программа получилась с Анце Краузе. Прилично получилось с Даумантом Калниньшем. Вот их я считаю лидерами у нас в пении. Но этого мало. Потому что сейчас выбиться в Европе — я не знаю… не знаю… Тот рынок — Франция, Англия. Там пробовали многие из наших - «группочки». Единственное что удалось — английское название, латышских там нет. Они теперь англичане. Но к английскому рынку они и близко не попадают.

- А вы смотрите «Голос»?

- Раньше — да. Сейчас реже. Мне жаль. Там так много замечательных певцов. Потом я следил за тем, кто им потом помогает стать такими российского масштаба звездами. Редко, редко, кому удается… Крутой обратит внимание, вложит деньги, и будет результат.

- Тот же самый Димаш из Казахстана. Его взял «под себя» Крутой, и в Риге будет концерт в марте.

- Да, да!.. Но я одну вещь в его исполнении прослушал, открыв рот… Но когда я прослушал вторую — рот закрыл. Потому что это было то же самое. Ну, ладно, пусть Бог будет с ним рядом!..

- Следите ли вы за концертами «Новой волны»?

- Нет, нет… Мне кажется… я так думаю, что там все же кризис. Они же сами чувствуют — Юрмала это Юрмала. Я - об атмосфере. Там (в Сочи) нет этого. И те люди там не виноваты. Нельзя сравнить. Когда сюда съезжались все эти мультимиллионеры… В России так: там появились так называемые лидеры, которые регулируют условия, правила игры. Мы все знаем этих двух-трех исполнителей, которые все время одни и те же.

Понемногу там появляются новые. Ну, а те говорят, сколько миллионов заплатили за костюм, где у них дом… Майами… Они все рассказывают, какие у них часы, и так далее. Но в смысле репертуара — большие проблемы... большие проблемы…

- Нет мелодистов?

- Теперь мелодическая музыка не в чести. Если ты напишешь мелодическую вещь, тебя засмеют, что ты старомодный. Нет того, кто бы написал, как сказать… (говорит по-русски) чтобы прилипло к уху. Нет.

- Скорее всего, всегда выигрывает тот же самый Бусулис, Стибелис, которые поют ваши старые хиты?

- Ну, да. Когда сюда приезжают те самые иностранцы, они тоже живут на старых вещах. Ничего нового ни один не может назвать. Тот же самый Том Джонс — сколько лет он поет «Дилайлу», лет 50, как минимум.

- Это общий кризис…

- Стоило написать Оскару Строку и исполнить со сцены «Ах, эти черные глаза» - и все!.. Публике нравится, и все в порядке.

- Вы много лет работаете с Русским театром. Недавно была замечательная премьера спектакля «Девушка в кафе» с вашей музыкой. (Раймонд Паулс весь спектакль за роялем — прим.авт.).

- Да, мне это самому нравится. Спектакль, как говорят русские — тяжелый. Но нам удалось. Большое спасибо Ольге Петерсон!

- Перевод?

- Супер! Это пе-ре-вод! И точка! А не что-то другое. Она молодец… молодец… Мы каким-то образом попали в то, что Аустра Скуиня, ее стихи по своему содержанию близки русской ментальности.

- Мелодрама?..

- Нет, там это… (показывает пальцем в горло жест алкоголика, далее говорит по-русски): трупы, гробы и всякое такое. Она всю жизнь думала про самоубийство, и в конце концов осуществила… Обе актрисы (Вероника Плотникова - вокал, и Яна Хербста — прим.авт.) прекрасно сыграли, обе — шляпу долой!.. Плотникова — ой-ой-ой!.. Мне было так легко ее сопровождать!.. Надо радоваться, молодцы!

- Вам не предлагали с этим спектаклем выехать на гастроли?

- Все что угодно предлагали. Но я не могу ехать, не могу. Нет смысла ехать больше. То, что, знаешь, я 50 лет делал… по этим гостиницам... нет, нет!.. Я могу себе позволить это же делать дома. У меня так много возможностей заработать - лучше тут на месте. Никакого рая в этих поездках нет. Это тяжелый труд. Перелеты, поездки… Из одного города в другой, гостиницы.

- Ну, да, вы всю жизнь этим занимались.

- Без ложной скромности скажу, что я, как минимум, 60 лет на сцене. Как минимум!.. В этот дом (дом Латвийского радио) я вошел мальчишкой, в 50-е годы. Когда-то здесь было все совсем по-другому. Другая жизнь. Приятно вспоминать!.. Был симфонический оркестр, был хор, был эстрадный. Все в одной студии репетировали. Как все это комбинировалось?!.. Теперь — все, пустота… ничего нет. Но так это было.

- Теперь другой период времени, конечно, его можно оценивать по-разному. Но вы здесь по-прежнему работаете, и это, можно сказать, ваш дом.

- В известной мере, дом. Ну, как я «работаю»?!.. Мы пробуем, думаем какие-то программы записать, что-то ищем. Это мы делаем все время. Нам удалось основать очень хороший оркестр — биг-бенд. Очень хороший оркестр, с большими трудностями, надо было придумывать, где искать деньги, о помещениях, черт ее знает, думать, о чем еще. Ведь никакой государственной поддержки больше нет. Все самим надо искать.

Мне нравятся умники, когда так плохо говорят о тех советских временах - все было только плохо… Ну, не надо врать!.. Надо честно сказать, как было.

Музыкальное образование — во! (показывает большой палец). Такое, каким оно было в то время в Петербурге и в Москве, уровень классической музыки — супер-класс. Были великолепные исполнители, когда в Дзинтари (концертный зал Юрмалы— прим.авт.), благодаря Швейнику (директор филармонии 50-60-х годов — прим.авт.) все они выступали, все те российские звезды.

Было всякое — было много чего хорошего, много чего плохого, естественно. Но как-то мы жили, да?!..

- В свое время вы обратились к музыке Баха с хором, и это было великолепно — и диск, и концерты. Нет такой мысли снова вернуться к этому?

- Нет. Но я все время пробую. Пробовал оперу написать. Это можно делать, но периодами. Все время нельзя делать. Бах - это Бах. Это гений. В нем всегда можно найти все, что хочешь. Хотя некоторые умники говорят, что он написал все на 500 лет вперед. Бах со своей, музыкой, фантастическим многоголосьем… Это так же, как народная музыка, всегда в ней можно найти. Но это зависит от настроения, как воспринимаешь. Ну, это все? (маэстро хотел подвести черту интервью)

- Какой из больших концертов вы планируете в ближайшее время?

- С биг-бендом я буду играть свою киномузыку. Это будет в каком-нибудь сельском районе. Это будет один из серьезных концертов. Остальные — в большей степени коммерческие концерты, песенки — трали-вали. Таким образом.

- Спасибо большое!