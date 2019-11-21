Представители СМИ Армении и Нагорного Карабаха посетили Азербайджан, а представители СМИ из Азербайджана - Армению и Карабах 17-21 ноября. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт МИД Армении.

"Программа подготовлена и претворена в жизнь при непосредственной координации личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика и при участии соответствующих ведомств Армении, Карабаха и Азербайджана", – отмечено в сообщении. По данным Sputnik-Армения, повестка мероприятий была зеркальной. Представители СМИ с обеих сторон встретились с представителями общественных организаций, посетили шахматную школу и встретились с коллегами.

Азербайджанские журналисты посетили Нагорный Карабах, а армянские – Гянджу.

С армянской стороны в Азербайджан отправились обозреватель телеканала "Шант" Артем Ерканян, главный редактор информационного агентства "Медиамакс" Давид Алавердян и журналист Общественного телевидения Карабаха Эдгар Элбакян.