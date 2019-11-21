В Сеть слили данные более миллиарда человек

На незащищенном сервере в Сети нашли базу данных с личной информацией о 1,2 миллиарда человек. Об этом пишет журнал Wired.

По данным издания, в базе содержались номера домашних и мобильных телефонов, адреса электронной почты и профили людей в соцсетях Facebook, Twitter, LinkedIn и на сайте Github. Базу нашел специалист по кибербезопасности Винни Тройя, уточняет СМИ. Он заявил, что база хранилась на сервере Google Cloud. Тройя рассказал о своей находке ФБР, после чего сервер был заблокирован.

Ранее сообщалось об утечке в Сеть самой большой базы дебетовых и кредитных карт клиентов индийских банков.