Детям Моралеса разрешили покинуть Боливию
Дети экс-президента Боливии Эво Моралеса вылетели регулярным рейсом в Аргентину, сообщил глава МВД временного правительства Артуро Мурильо, передает РИА Новости.
"По инструкции президента Жанин Аньес мы обеспечили безопасный вылет из страны детям Эво Моралеса, этим утром они сели на самолёт Latam", - написал министр в Twitter и приложил копии посадочных талонов на имя Эвалис Моралес Альварадо и Альваро Моралес Передо.
Ранее власти Боливии сообщили, что дочь Моралеса Эвалис, которой было предоставлено территориальное убежище в Мексике и право безопасного выезда, отказалась уезжать в Мексику.
Эвалис недавно закончила обучение на адвоката. Во время правления Моралеса она несколько раз исполняла функции первой леди страны.
Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.