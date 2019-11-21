Зеленский: Украина никогда не простит Голодомора

Потери Украины от Голодомора 1932—1933 годов сопоставимы с потерями во время Второй мировой войны, это страницы украинской истории, которые невозможно забыть. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятий по чествованию памяти жертв голодоморов в Украине возле Национального музея Голодомора-геноцида, сообщила его пресс-служба.

«В нашей истории есть страницы, которые очень больно вспоминать, но которые невозможно забыть. Преступления, которые доказывают, что жестокость и циничность не имеют границ. Беды, которые нормальный человек не пожелает даже своим врагам. Трагедии настолько велики, что человечество еще не придумало слов, чтобы описать ту боль, которую пережили украинцы. Сегодня мы чтим память жертв Голодомора — преступления геноцида, который совершил тоталитарный сталинский режим против нашего народа, народа Украины», — сказал президент.

Зеленский отметил, что на сегодняшний день про Голодомор есть много исследований, открыты архивные документы, написаны десятки книг и снят не один фильм.

По его словам, согласно разным исследованиям, от Голодомора 1932—1933 годов умерли от 4 до 8 миллионов украинцев, что сопоставимо с потерями Украины во Вторую мировую.

«Мы — украинцы. И нам все по силам. Но есть две вещи, которых мы никогда не сможем. Не сможем это забыть. И не сможем это простить», — заявил глава государства.

Тем временем украинцы пришли почтить память жертв голода 30-х годов к дипломатическим миссиям России. Акции, участники которых призвали Москву ценить независимость Украины, прошли у посольства в Киеве, консульств во Львове, Одессе и Харькове, пишут местные издания.