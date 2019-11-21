Российский военный спутник сгорел в атмосфере

Российский спутник «Космос-2422» системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) сошел с орбиты Земли и полностью сгорел при падении в плотных слоях атмосферы планеты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ со ссылкой на данные Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск Воздушно-космических сил РФ, передает ТАСС.

«Специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск Воздушно-космических сил подтвердили факт схождения с орбиты фрагментов космического аппарата «"Космос-2422», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что, по данным ГЦ РКО, схождение с орбиты фрагментов космического аппарата происходило в ночь на 23 ноября над акваторией Тихого океана.

В военном ведомстве добавили, что сгоревший спутник «Космос-2422» был запущен на орбиту Земли в 2006 году с космодрома Плесецк. Аппарат разработан на базе платформы УС-КС «Око». Он мог отслеживать старты межконтинентальных баллистических ракет, соответствующая информация передавалась на Землю.

Отметим, на смену устаревшей системе предупреждения о ракетном нападении «Око» Россия формирует новую Единую космическую систему обнаружения и боевого управления (ЕКС) со спутниками «Тундра». Первый спутник данной системы был запущен на орбиту в 2015 году.