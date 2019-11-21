Корреспондент сайта 1news.az Эльшан Рустамов, побывавший в Армении, а также в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, распространил фото своей поездки в оккупированный Карабах – в Кельбаджар и Шушу, сообщает haqqin.az.

Напомним, что МИД Азербайджана сообщил ранее о том, что представители СМИ Армении посетили Азербайджан, а представители СМИ из Азербайджана - Армению 17-21 ноября. В рамках поездки азербайджанские журналисты посетили Нагорный Карабах, а армянские – Гянджу. Внешнеполитическое ведомство Азербайджана отметило, что визит был организован при поддержке офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ.