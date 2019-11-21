Пакистан осудил норвежских националистов за осквернение Корана

Посол Норвегии в Пакистане Кьелл-Геннар Эриксен был вызван в министерство иностранных дел республики из-за осквернения Корана й крайне правой националистической организацией «Остановим исламизацию Норвегии». Об этом говорится в распространенном в субботу МИД Пакистана пресс-релизе, передает ТАСС.

«Посол Норвегии был вызван в МИД Пакистана, где ему была озвучена высокая обеспокоенность правительства и народа Пакистана по поводу факта осквернения Священного Корана в норвежском городе Кристиансанн», - сообщает МИД. «Было подчеркнуто, что такие действия ранят мусульман, которых насчитывается порядка 1.3 млрд человек по всему свету, - отмечается в заявлении. - Такие действия не могут быть оправданы правом на свободу самовыражения». «Власти Норвегии были настоятельно призваны привлечь виновных к ответственности и предотвратить повторение подобных инцидентов в дальнейшем», - говорится в пресс-релизе.

20 ноября в городе Кристиансанн прошла акция организации «Остановим исламизацию Норвегии», направленная против распространения в стране ислама. Организаторы согласованной манифестации националистов заранее предупредили сотрудников полиции о намерении сжечь Коран. Несмотря на призывы сил правопорядка воздержаться от подобных провокационных действий сторонники организации подожгли священную книгу.

Кроме Пакистана свое недовольство по поводу инцидента выразила Турция. Анкара призвала правительство Норвегии пресечь подобные действия и наказать всех виновных как можно скорее.