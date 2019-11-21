Госдеп призвал Facebook и Twitter отключить аккаунты Роухани и Зарифа

США призывают администрацию Facebook, Twitter и Instagram заблокировать аккаунты иранских руководителей за отключение интернета в Иране. Об этом заявили в субботу в Госдепартаменте, передает ТАСС.

Ведомство разместило в Twitter соответствующее обращение спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука. "Этот очень лицемерный режим. Власти блокируют интернет, в то время как сами продолжают использовать аккаунты в социальных сетях, - сказал он. - Мы призываем Facebook, Twitter и Instagram заблокировать аккаунты верховного лидера Али Хаменеи, главы МИД Мохаммада Джавада Зарифа, президента Хасана Роухани до тех пор, пока они не восстановят интернет для своего народа".

Министерство финансов США 22 ноября объявило о включении в свой санкционный список министра информационно-коммуникационных технологий Мохаммада Джавада Азари Джахроми. По данным ведомства, министр причастен к ограничению доступа к интернету для граждан Ирана. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

16 ноября иранские власти отключили интернет в стране, оставив доступ только к некоторым онлайн-сервисам. Решение о блокировках было принято на фоне непрекращающихся акций протеста, вызванных трехкратным повышением цен на бензин.