В Каталонии по шпионскому делу задержали россиянина и украинца

Власти Испании задержали двух мужчин: граждан России и Украины по делу о предполагаемом вмешательстве в политические процессы автономного региона Каталония, пишет El Mundo.

Полиция провела рейд против них в провинции Жирона еще в начале октября. У одного из мужчин нашли гранату.

Отмечается, что на машине подозреваемых, которая следовала в направлении Франции, были белорусские номера.

В посольстве и генконсульстве России сказали, что ничего не знают о задержанном «шпионе». «Уведомлений со стороны компетентных органов Испании в установленном порядке не поступало» — такое заявление сотрудников МИД приводит ТАСС.

Ранее СМИ сообщили о подозрениях в отношении российских спецслужб, которые якобы могли вмешаться в проведение референдума о независимости Каталонии.