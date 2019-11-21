И действительно, товарооборот Грузии с Азербайджаном по итогам десяти месяцев текущего года составил 827 млн. 816,8 тыс. долларов, грозя достигнуть по итогам года и всего миллиарда, а то даже перевалить за эту сумму. Как передает Национальное статистическое управление Грузии, за 10 месяцев с начала года доля Азербайджана в общем товарообороте соседней страны составила 8%. В целом же за этот период Азербайджан был четвертым по величине торговым партнером Грузии после Турции, России и Китая.

Грузия – стратегический партнер Азербайджана во всех сферах. Особенно сильно это проявляется в экономике. Транспортные и энергетические коридоры словно привязали соседние страны друг к другу стальными трубами и рельсами. Миллиарды кубометров азербайджанского газа, миллионы тонн нефти, миллионы кВт/час электроэнергии только транзитом транспортируются через Грузию в страны дальнего зарубежья. Но не менее важны и торговые отношения непосредственно между двумя странами.

При этом Грузия импортировала азербайджанскую продукцию на сумму 427 млн. 466,1 тыс. долларов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем импорта азербайджанской продукции в Грузию снизился на 5,8%. Но, несмотря на это, доля Азербайджана в общем объеме импорта соседней страны составила 5,8%, что позволило ему стать и четвертым основным импортером Грузии после тех же Турции, России и Китая.

Зато экспорт Грузии в Азербайджан вырос. За десять месяцев Грузия экспортировала в Азербайджан товары на сумму 400 млн. 350,7 тыс. долларов. В годовом сравнении экспорт соседней страны в Азербайджан вырос на 4,1%. А доля Азербайджана в общем экспорте Грузии составила 13,2%. И Азербайджан, таким образом, стал вторым после России основным экспортным партнером соседней страны.

Конечно, отрадно, что в общем балансе внешнеторговых отношений между двумя странами наблюдается положительное сальдо в пользу Азербайджана. Да, 27 млн. долларов – это не много, но все же навар. Но тревожит другое. Грузия увеличила объем поставок своих товаров в Азербайджан (в годовом сравнении) на 5,8%. Снизив в то же время обратный поток товаров из Азербайджана в свою страну на 4,1%. А если эта тенденция будет продолжаться такими же темпами, то не исключено, что уже через год внешнеторговое сальдо между странами изменится уже в пользу Грузии. Еще каких-нибудь 4%-5% - и от 27-миллионного положительного сальдо ничего не останется. А возможно, Азербайджан и вовсе скатится в отрицательную полосу.

А вот это уже непонятно. Казалось бы, Азербайджан поставляет в соседнюю страну нефтепродукты, газ, электричество, потребность в которых в Грузии растет из года в год. Это те товары, которые идут в одном направлении и составляют основу азербайджанского экспорта в эту страну. Во всем остальном у нас, думается, сохраняется некий паритет, который в зависимости от конкретной ситуации может меняться в ту или иную сторону.

Действительно, что такое мы можем покупать в Грузии, чтобы это так сильно влияло на двусторонний торговый баланс. Но тут вспоминается тема, которую мы постоянно освещаем, предупреждая официальные органы о надвигающейся беде. Да, это старые, изношенные автомобили, которые мы сотнями покупаем ежегодно на грузинских рынках. И эта статья импорта из Грузии растет ежегодно, причем, в геометрической прогрессии.