Нужно ли Азербайджану Восточное партнерство? Собеседник haqqin.az Госсекретарь МИД Латвии

Заур Расулзаде, собкор, Рига 02:31

В этом году исполнилось десять лет инициативе «Восточное партнерство», которая была запущена с целью углубления и укрепления отношений между Европейским союзом, его государствами-членами и шестью восточными странами-соседями: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Сохраняет ли актуальность «Восточное партнерство» (ВП) по сей день? Что изменилось в его программе за минувшее десятилетие? Каковы за это время основные успехи и неудачи ВП?

В последнее время отношение к ВП в Европе, да и в самих странах, охваченных инициативой, было весьма скептическое. Вошедшие в «партнерство» государства получили от такого сотрудничества далеко не все, что изначально декларировалось и на что они надеялись. В ЕС тоже ожидали других результатов и большей эффективности в работе с «шестеркой» ВП. С обеих сторон даже раздавались голоса с предложением закрыть программу как не оправдавшую себя. Потому перечисленные вопросы особенно интересовали европейских чиновников. Не видя за собой никакой вины в ЕС отметили, что у «Восточного партнерства» всегда были проблемы с недопониманием его стратегической цели. Одни страны ЕС хотели, чтобы это был промежуточной этап для членства в организации. Другие, в частности Германия, отмечали, что членство в ЕС и ВП связывать вообще не стоило бы. Однако в целом все сошлись на том, что программу «Восточного партнерства» пока следует продолжить. Свое мнение о плюсах и минусах «партнерства» haqqin.аz высказал госсекретарь Министерства иностранных дел Латвии Андрис Пелшс, сразу заявивший, что пока рано хоронить эту программу.

«Регион программы «Восточного партнерства» очень важен для ЕС. И Европейский союз достиг успехов в этом направлении. Несмотря на внутренние и внешние проблемы, страны ВП добились значительных подвижек в некоторых областях, особенно СМИ», - считает Пелшс. Латвийский эксперт подчеркивает, что целью «Восточного партнерства» являлось не создание ситуации «или – или» для стран программы, а, скорее, – возможность укрепить взаимоотношения с соседями из Евросоюза и создать предпосылки для более тесного сотрудничества. В качестве такого сотрудничества он приводит пример с рынком ЕС, на который, безусловно, хотят попасть страны ВП. Но для этого, отмечает Пелшс, нужно соответствовать европейским стандартам качества товаров. То есть все возьмутся улучшать качество своей продукции, и ЕС в этом поможет. «Думаю, что геополитическое слагаемое иногда слишком переоценивают, забывая при этом, что настоящая польза для множества граждан куда более прагматична», - уверен представитель МИД Латвии. Касаясь отношений ЕС и конкретно Латвии с Баку, европейский чиновник отметил, что сотрудничество с Азербайджаном развивается в разных направлениях. «Мы высоко оцениваем взаимосвязи с Баку. В настоящее время работаем над завершением соглашения о Стратегическом партнерстве с Азербайджаном, и думаю, что после его подписания наши отношения перейдут на более высокий уровень», - отметил Пелшс, подчеркнув, что официальная Рига поддерживает территориальную целостность Азербайджана и выступает за мирное решение карабахского конфликта. Литовскому политологу Линасу Кояле тоже представляется, что ВП закрывать не стоит. Он считает, что для эффективности работы программы необходимо дифференцировать подходы к каждой из стран «шестерки».

«Такие попытки в осуществлении «Восточного партнерства» в зависимости от страны-партнера были. И их надо продолжить. Многие понимают, что стремления к интеграции и практика Молдовы, Украины и Грузии гораздо глубже, чем у Беларуси, Азербайджана и Армении. Поэтому с каждой страной сейчас стремятся работать отдельно, методом зонтичной политики, средства которой в отношении каждой страны разнятся», – отметил литовский эксперт. Между тем директор Вильнюсского отделения Freedom House Витис Юрконис в интервью «Голосу Америки» заявил, что с самого начала «Восточное партнерство» не было геополитическим проектом.

«Брюссель втянули в эту игру, где сама Европа в этом, конечно, не очень-то сильна, и как раз поэтому очень важен голос Вашингтона, особенно после войны в Грузии и в Украине. По поводу других стран ожидания были очень завышены: страны Кавказа - Грузия, Армения, Азербайджан – это не страны Балтии в 1995 году. То же самое можно сказать про Молдову и Беларусь – это не Чешская Республика, и Украина – это не Польша. Были очень высокие ожидания, и в целом надеяться, что в Евросоюз примут ещё новые страны в данный момент довольно сложно, потому что есть усталость в Евросоюзе, есть внутренние проблемы. Не надо забывать и о том, что как раз в 2008-2009 году Евросоюз ощутил самую серьезную проблему – финансовый кризис", – сказал Юрконис. О том, что Евросоюз в настоящее время не подлежит расширению заявил и президент Франции Эмманюэль Макрон: «Я категорически против любого расширения ЕС, пока не будет проведена глубокая реформа европейских институтов».