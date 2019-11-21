В охваченном протестами Гонконге проходят выборы

За порядком в ходе избирательного процесса будет следить практически весь 31-тысячный контингент полиции.

Избирательные участки открыли свои двери в воскресенье утром в 18 округах Гонконга для голосования на выборах депутатов районных советов, которое проходит в условиях повышенных мер обеспечения порядка из-за опасности протестов, сообщает ТАСС.

Корреспондет ТАСС сообщает с места событий о высокой явке на одном из избирательных участков в спальном районе Чифу в юго-западной части Гонконга.

Голосование покажет, в какую сторону качнулись настроения в обществе на фоне длящихся с начала лета массовых протестов. Пока ситуация в городе спокойная, новых беспорядков за последние пять дней не отмечено. Это позволило провести выборы в срок, хотя рассматривалась возможность их переноса.

До сих пор около 75% мест в райсоветах контролировали проправительственные партии, которые традиционно пользуются поддержкой властей, крупного бизнеса и профсоюзов. После нынешних выборов этот расклад может несколько измениться.