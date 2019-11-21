В 10:15 неисправность в работе бакинского метро была полностью устранена, восстановлена нормальная работа поездов по красной и зеленой линиям, сказал глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, 24 ноября в 05:41 машинист двигавшегося без пассажиров по линии "Ази Асланов-Дарнагюль" поезда обнаружил неполадки при приближени к станции метро "Гара Гараев". Для оперативного устранения проблемы были немедленно задействованы аварийно-восстановительные средства, руководители и специалисты соответствующих структур. Движение поездов в направлении «Улдуз - Ази Асланов» было остановлено, и в 6:00 станции, расположенные в том же направлении, были закрыты для движения.

Движение поездов было организовано по трехминутному интервалу по красной и зеленой линиям «Нариман Нариманов - Ичеришехер», «Нариман Нариманов - Дарнагюль». Причины инцидента выясняются, сказал глава пресс-службы ЗАО.