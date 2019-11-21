Туркменских полицейских обязали срочно похудеть

В Туркмении сотрудников полиции в связи с проходящей в стране аттестацией обязали срочно сбросить лишний вес, сообщает «Азатлык» со ссылкой на своих корреспондентов.

Аттестация включает в себя «проверку знаний и нормативы по физической подготовке, а также контроль веса сотрудников. Максимально разрешенный вес сотрудников не должен превышать сто килограммов».