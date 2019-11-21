Туркменских полицейских обязали срочно похудеть
В Туркмении сотрудников полиции в связи с проходящей в стране аттестацией обязали срочно сбросить лишний вес, сообщает «Азатлык» со ссылкой на своих корреспондентов.
Аттестация включает в себя «проверку знаний и нормативы по физической подготовке, а также контроль веса сотрудников. Максимально разрешенный вес сотрудников не должен превышать сто килограммов».
По словам сотрудников полиции, беседовавших с журналистами издания, требования были выдвинуты в жесткой форме. В частности, на корректировку веса полицейским дали месяц, объяснив это тем, что нынешний руководитель МВД не любит толстых полицейских».
«В соответствии с устным распоряжением, сотрудников всех полицейских подразделений предупредили, что все, кто не сумеет похудеть до 25 декабря, несмотря на чины, будут вынуждены написать заявление об уходе», – - сказал корреспондент издания, добавив, что в Мары в связи с требованием похудеть местные полицейские организованно осуществляют физические тренировки.