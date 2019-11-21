Туркменистан делает ставку на Запад через Азербайджан наши подробности
Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан в конце минувшей недели посетил Туркменистан. В Ашхабаде он встретился с хякимом (губернатором) Ахалского велаята (области) Сердаром Бердымухамедовым и принял участие в экономическом форуме «СПЕКА-2019».
А в другой части света, в США, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в ходе политических американо-туркменских консультаций. Главная тема всех переговоров – «каспийский транзит» - поставки туркменского газа в Европу и транспортный коридор «Каспийское море – Черное море».
В Ашхабаде завершились дни специальной программы ООН для экономики Центральной Азии «СПЕКА-2019». По итогам форума была принята Ашхабадская инициатива – документ по снижению барьеров в торговле и транспорте посредством исплоьзования правовых инструментов, норм, стандартов и рекомендаций ООН с одновременным усилением взаимосвязанности в регионе СПЕКА. Об этом сообщили в пресс-службе туркменского внешнеполитического ведомства.
Питер Буриан был почетным гостем на мероприятии. Он также провел переговоры с руководством Туркменистана. Однако впервые Питера Буриана принял не глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, а его сын Сердар.
37-летнего Сердара Бердымухамедова прочат в преемники действующего президента. Он подполковник вооруженных сил. За время работы сменил ряд государственных постов, участвовал в парламентских выборах, возглавлял комитет по законодательству Меджлиса. Нынешним летом был назначен главой Ахалского велаята – бывшей Ашхабадской области. Сердар Бердымухамедов все чаще присутствует на официальных мероприятиях, в том числе и за рубежом, что дает ему возможность общаться с высокопоставленными лицами разных стран.
На переговорах с Питером Бурианом обсуждалось сотрудничество в многосторонних форматах, направленное на поддержание экономического роста, стабильности и безопасности региона. Для Туркменистана это особенно важно, поскольку страна на протяжении последних нескольких лет не может выйти из финансового и экономического кризиса.
По оценке Института Катона по итогам 2018 года инфляция в стране составила 294%. А внешний долг - от 9 до 12 млрд долларов. Информации о том, кому и сколько должен Ашхабад, туркменские власти не сообщают. Но известно, что практически весь добываемый объем газа уходит в Китай на погашение задолженности по кредитам. Туркменистан, пытаясь избавиться от российской зависимости, угодил в китайскую. Чтобы выбраться из нее, Бердымухамедов пошел на переговоры с ЕС и США. Собственно, это коррелируется с планами Брюсселя и Вашингтона.
В Европе, по прогнозу Фонда стран – экспортеров газа (GECF), ожидают увеличения объемов поставок газа по Южному газовому коридору c 278 млрд куб. м до 350 млрд куб. м в 2020 году и до 440 млрд куб. м в 2040 году. Для реализации этих планов необходимо к азербайджанскому газу добавить туркменский, а значит, подключить Туркменистан к Южному газовому коридору. Сделать это возможно, только построив Транскаспийский газопровод.
«Транскаспий» включен в список приоритетных проектов Евросоюза (ЕС), и вопрос о его реализации уже вышел за рамки простого обсуждения. Финансировать проект готовятся Всемирный банк и один из фондов ЕС – Фонд развития. Участие России в проекте не предполагается, но, как утверждают в туркменских дипломатических кругах, Москва препятствовать строительству трубы по дну Каспия не будет. Исходя из этого, Ашхабад и Брюссель готовятся к подписанию рамочного соглашения о поставках туркменского газа в Евросоюз.
Сейчас идет подготовка «дорожной карты» энергетического сотрудничества ЕС-Туркменистан. Об этом на международной нефтегазовой конференции OGT 2019 сообщил представитель генерального директората по энергетике Европейской комиссии Эрлендас Григорович. По его словам, рассматривается список энергетических проектов, и сразу после утверждения они получат прямое финансирование европейских банков.
«Для диверсификации энергетического потенциала ЕС уже включил Транскаспийский газопровод (ТКГ) в свой список перспективных проектов, и мы надеемся, что он останется в нем и в будущем», – подчеркнул европейский чиновник.
Григорович позитивно оценил подписанную в 2018 году Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря и недавнюю ее ратификацию со стороны России. Он со стороны ЕС пообещал Ашхабаду консалтинговые услуги и мониторинг в сфере экологической безопасности строительства трубы. Однако, отметил Григорович, Туркменистан не сможет построить Транскаспийский газопровод самостоятельно, поэтому участвовать в реализации проекта должны крупные опытные компании.
Туркменская сторона уже проводила переговоры с такими гигантами, как British Petroleum, Shell и Total. Кроме этого, готовность реализовать проект ТКГ выражали Edison Technologies GmbH, MMEC Mannesmann GmbH, Air Liquide Global E&C Solutions совместно с китайской SINOPEC Engineering Group, а также малазийской PETRONASи итальянской ENI. Ранее на переговорах с Туркменистаном руководство этой компании заявляло о своем желании в долгосрочной перспективе оказать содействие в выводе туркменского газа на мировые рынки, в первую очередь на европейские. Этот вопрос обсуждался на переговорах Бердымухамедова с президентом Италии Серджо Маттареллой в начале ноября.
Дело в том, что магистральный трубопровод подразумевает прямую трубу от побережья до побережья, без попутных врезок в него с морских платформ. Поэтому газ с платформ требуется доставить к «точке сборки» на туркменском берегу, к насосной станции «Белек», откуда и будет происходить нагнетание давления в магистральном трубопроводе (первого порядка), а вот от платформ на берег трубопроводы (второго порядка), по всей вероятности, поручат строить PETRONAS и ENI, возможно, и Dragon Oil (Эмираты), которая также работает на шельфе Каспия.
Напомним, принятая конвенция по Каспию, с одной стороны, дает право на двусторонней основе договариваться по добыче и транспортировке энергоресурсов Каспия. С другой – этот вопрос требует экологического одобрения всей «каспийской пятерки». Однако туркменские власти загодя готовятся к обходу требований Каспийской конвенции и возможных претензий со стороны других прибрежных стран. Уже определяются не только политические стороны соглашения – ЕС и Туркменистан, но и форма такой организации – консорциум нескольких частных коммерческих компаний.
Зеленый свет Ашхабаду готовится дать и ООН – готовится принятие решения по предложенной Туркменистаном резолюции «Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества». Это станет еще одним шагом на пути намерений Ашхабада по реализации планов Туркменистана по поставкам газа в страны ЕС.
Кроме газа, Туркменистан интересен ЕС и США как транзитное государство в проекте «Каспийское море – Черное море». Для Ашхабада это возможность реализовать проект по переброске сжижженого газа в румынский порт Констанца. Маршрут предполагает использование спецконтейнеров и пролегает через Каспий в Баку, далее железнодорожным транспортом в порт Батуми или Поти и оттуда морем в Румынию.
Напомним, в мае 2018 года в прикаспийском городе Туркменбаши открылся международный мультимодальный морской порт. Стоимость проекта, реализованного Gap Insaat (Турция) – более 1,5 млрд долл. С его вводом в эксплуатацию появились большие возможности для отправки грузов, поступающих в Туркменбаши по маршруту Шелкового пути из стран Азии и Тихого океана, далее – в страны Европы через порты России, Азербайджана и Ирана.
Этот порт намерены использовать американские бизнесмены в рамках двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Об этом ранее говорил исполнительный директор Туркменско-американского делового совета Эрик Стюарт. Речь может идти о переброске грузов в Афганистан и обратно. Дело в том, что Туркменистан участник двух транспортных коридоров Траскаспийский маршрут и Lapis Lazuli (Лазуритовый коридор). В Транскаспийском маршруте участие принимают Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция и Румыния. А в Лазуритовом – Турция, Грузия, Азербайджан, Туркменистан и Афганистан.
Если принимать во внимание, что США не уйдут из Афганистана, где НАТО активно осуществляет свою деятельность, то становится понятно, что грузы военно-технического назначения для Афганистана станут составной частью этого маршрута. Тем более что маршрут по территории Афганистана проходит по территориям, где дислоцированы военные базы США. Но оформляться эти грузы будут, как коммерческие и гуманитарные, для того чтобы не привлекать повышенного внимания России и Ирана.