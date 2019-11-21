Акжаркын Турлыбай, специально для haqqin. az 10:39

Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан в конце минувшей недели посетил Туркменистан. В Ашхабаде он встретился с хякимом (губернатором) Ахалского велаята (области) Сердаром Бердымухамедовым и принял участие в экономическом форуме «СПЕКА-2019». А в другой части света, в США, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в ходе политических американо-туркменских консультаций. Главная тема всех переговоров – «каспийский транзит» - поставки туркменского газа в Европу и транспортный коридор «Каспийское море – Черное море».

В Ашхабаде завершились дни специальной программы ООН для экономики Центральной Азии «СПЕКА-2019». По итогам форума была принята Ашхабадская инициатива – документ по снижению барьеров в торговле и транспорте посредством исплоьзования правовых инструментов, норм, стандартов и рекомендаций ООН с одновременным усилением взаимосвязанности в регионе СПЕКА. Об этом сообщили в пресс-службе туркменского внешнеполитического ведомства. Питер Буриан был почетным гостем на мероприятии. Он также провел переговоры с руководством Туркменистана. Однако впервые Питера Буриана принял не глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, а его сын Сердар. 37-летнего Сердара Бердымухамедова прочат в преемники действующего президента. Он подполковник вооруженных сил. За время работы сменил ряд государственных постов, участвовал в парламентских выборах, возглавлял комитет по законодательству Меджлиса. Нынешним летом был назначен главой Ахалского велаята – бывшей Ашхабадской области. Сердар Бердымухамедов все чаще присутствует на официальных мероприятиях, в том числе и за рубежом, что дает ему возможность общаться с высокопоставленными лицами разных стран.

На переговорах с Питером Бурианом обсуждалось сотрудничество в многосторонних форматах, направленное на поддержание экономического роста, стабильности и безопасности региона. Для Туркменистана это особенно важно, поскольку страна на протяжении последних нескольких лет не может выйти из финансового и экономического кризиса. По оценке Института Катона по итогам 2018 года инфляция в стране составила 294%. А внешний долг - от 9 до 12 млрд долларов. Информации о том, кому и сколько должен Ашхабад, туркменские власти не сообщают. Но известно, что практически весь добываемый объем газа уходит в Китай на погашение задолженности по кредитам. Туркменистан, пытаясь избавиться от российской зависимости, угодил в китайскую. Чтобы выбраться из нее, Бердымухамедов пошел на переговоры с ЕС и США. Собственно, это коррелируется с планами Брюсселя и Вашингтона. В Европе, по прогнозу Фонда стран – экспортеров газа (GECF), ожидают увеличения объемов поставок газа по Южному газовому коридору c 278 млрд куб. м до 350 млрд куб. м в 2020 году и до 440 млрд куб. м в 2040 году. Для реализации этих планов необходимо к азербайджанскому газу добавить туркменский, а значит, подключить Туркменистан к Южному газовому коридору. Сделать это возможно, только построив Транскаспийский газопровод.

«Транскаспий» включен в список приоритетных проектов Евросоюза (ЕС), и вопрос о его реализации уже вышел за рамки простого обсуждения. Финансировать проект готовятся Всемирный банк и один из фондов ЕС – Фонд развития. Участие России в проекте не предполагается, но, как утверждают в туркменских дипломатических кругах, Москва препятствовать строительству трубы по дну Каспия не будет. Исходя из этого, Ашхабад и Брюссель готовятся к подписанию рамочного соглашения о поставках туркменского газа в Евросоюз. Сейчас идет подготовка «дорожной карты» энергетического сотрудничества ЕС-Туркменистан. Об этом на международной нефтегазовой конференции OGT 2019 сообщил представитель генерального директората по энергетике Европейской комиссии Эрлендас Григорович. По его словам, рассматривается список энергетических проектов, и сразу после утверждения они получат прямое финансирование европейских банков. «Для диверсификации энергетического потенциала ЕС уже включил Транскаспийский газопровод (ТКГ) в свой список перспективных проектов, и мы надеемся, что он останется в нем и в будущем», – подчеркнул европейский чиновник. Григорович позитивно оценил подписанную в 2018 году Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря и недавнюю ее ратификацию со стороны России. Он со стороны ЕС пообещал Ашхабаду консалтинговые услуги и мониторинг в сфере экологической безопасности строительства трубы. Однако, отметил Григорович, Туркменистан не сможет построить Транскаспийский газопровод самостоятельно, поэтому участвовать в реализации проекта должны крупные опытные компании.

Туркменская сторона уже проводила переговоры с такими гигантами, как British Petroleum, Shell и Total. Кроме этого, готовность реализовать проект ТКГ выражали Edison Technologies GmbH, MMEC Mannesmann GmbH, Air Liquide Global E&C Solutions совместно с китайской SINOPEC Engineering Group, а также малазийской PETRONASи итальянской ENI. Ранее на переговорах с Туркменистаном руководство этой компании заявляло о своем желании в долгосрочной перспективе оказать содействие в выводе туркменского газа на мировые рынки, в первую очередь на европейские. Этот вопрос обсуждался на переговорах Бердымухамедова с президентом Италии Серджо Маттареллой в начале ноября. Дело в том, что магистральный трубопровод подразумевает прямую трубу от побережья до побережья, без попутных врезок в него с морских платформ. Поэтому газ с платформ требуется доставить к «точке сборки» на туркменском берегу, к насосной станции «Белек», откуда и будет происходить нагнетание давления в магистральном трубопроводе (первого порядка), а вот от платформ на берег трубопроводы (второго порядка), по всей вероятности, поручат строить PETRONAS и ENI, возможно, и Dragon Oil (Эмираты), которая также работает на шельфе Каспия. Напомним, принятая конвенция по Каспию, с одной стороны, дает право на двусторонней основе договариваться по добыче и транспортировке энергоресурсов Каспия. С другой – этот вопрос требует экологического одобрения всей «каспийской пятерки». Однако туркменские власти загодя готовятся к обходу требований Каспийской конвенции и возможных претензий со стороны других прибрежных стран. Уже определяются не только политические стороны соглашения – ЕС и Туркменистан, но и форма такой организации – консорциум нескольких частных коммерческих компаний. Зеленый свет Ашхабаду готовится дать и ООН – готовится принятие решения по предложенной Туркменистаном резолюции «Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества». Это станет еще одним шагом на пути намерений Ашхабада по реализации планов Туркменистана по поставкам газа в страны ЕС. Кроме газа, Туркменистан интересен ЕС и США как транзитное государство в проекте «Каспийское море – Черное море». Для Ашхабада это возможность реализовать проект по переброске сжижженого газа в румынский порт Констанца. Маршрут предполагает использование спецконтейнеров и пролегает через Каспий в Баку, далее железнодорожным транспортом в порт Батуми или Поти и оттуда морем в Румынию.