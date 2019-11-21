Дожди затопили Лазурный берег Франции

Французский Лазурный берег затопило. На побережье объявлен высший красный уровень опасности из-за дождей и наводнений, сообщает телеканал «Мир 24».

В департаментах Вар и Приморские Альпы затоплены дороги, без света остались больше тысячи домов. Сотни человек эвакуированы, один числится пропавшим без вести.

Дожди начались еще вечером в пятницу, из берегов вышли реки, под водой оказались улицы городов и первые этажи домов. За два дня в регионе выпала двухмесячная норма осадков.

Глава МВД страны Кристоф Кастанер призвал жителей быть осторожнее и следить за рекомендациями властей.