США придумали способ заблокировать «Северный поток-2»

Конгресс США намерен включить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве российского трубопровода «Северный поток-2», в оборонный бюджет страны на 2020 год, сообщает Defense News со ссылкой на главу сенатского комитета по иностранным делам Джима Риша.

По его словам, причиной этого решения стало то, что «окно возможностей закрывается», поскольку большая часть трубопровода уже построена. Американские законодатели рассчитывают на то, что санкции «убедят» участвующие в строительстве компании прекратить работу над проектом, пишет информагентство Rambler News Service.

«Это им дорого обойдется. Думаю, если эти санкции пройдут, компании будут закрыты, и России придется искать другой способ осуществить проект, если они смогут это сделать», — заявил Риш, добавив при этом, что члены Палаты представителей и Сената еще не достигли соглашения по этому законопроекту.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил журналистам, что газопровод «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года.