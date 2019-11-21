Автобус попал в смертельное ДТП: шестеро погибших в России; видео
В районе поселка Чистый в Оренбургской области РФ столкнулись ростовский микроавтобус и грузовая фура из Казахстана.
Как сообщает управление МВД по региону, в крупной аварии на 15-м километре автодороги Оренбург-Акбулак погибли пассажиры микроавтобуса Hyundai — граждане Узбекистана и Таджикистана, в том числе шестилетний ребенок.
«Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна Hyundai с фурой, шестеро человек погибли, в том числе шестилетний ребенок, двое госпитализированы в лечебное учреждение в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении оренбургской полиции, которое приводит ТАСС.
По данным ТАСС, после столкновения минивэн загорелся.