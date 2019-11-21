Вторая попытка: в Румынии выбирают президента

В Румынии проходит второй тур президентских выборов. Голосование проходит на 18 748 избирательных участках в стране и 835 участках за рубежом. В самой Румынии зарегистрировано более 18,2 млн избирателей, румынская диаспора за рубежом насчитывает примерно 4 млн человек, передает ТАСС.

Президент Румынии избирается сроком на пять лет.