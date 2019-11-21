Вторая попытка: в Румынии выбирают президента
В Румынии проходит второй тур президентских выборов. Голосование проходит на 18 748 избирательных участках в стране и 835 участках за рубежом. В самой Румынии зарегистрировано более 18,2 млн избирателей, румынская диаспора за рубежом насчитывает примерно 4 млн человек, передает ТАСС.
Президент Румынии избирается сроком на пять лет.
Экс-премьер Румынии Виорика Данчилэ, один из двух претендентов на пост президента, уже приняла участие в выборах главы государства, сообщив, что проголосовала за "движение Румынии вперед", пишет РИА Новости.
В результате первого тура выборов, который прошел 10 ноября, ни один из 14 кандидатов не получил большинства голосов зарегистрированных избирателей (50% + 1 голос). Поэтому проводится второй тур, в котором встречаются два финалиста, набравшие наибольшее их количество, - действующий президент Клаус Йоханнис, выдвинутый Национал-либеральной партией (37,82% голосов), и кандидат Социал-демократической партии Виорика Дэнчилэ (22,26%).
Фаворитом считается Йоханнис, который лидирует в рейтингах. Действующий президент также обладает необходимым для успешной кампании административным ресурсом.