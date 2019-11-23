Абдуллаев заподозрил жену в измене и убил на глазах у людей haqqin.az из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по делу жителя Гаджигабульского района Сеймура Абдуллаева, обвиняемого в убийстве жены.
Преступление произошло 3 мая этого года в торговом центре «Карван» в Сумгаите. С.Абдуллаев нанес многочисленные ранения своей жене Гюльнар Амановой, работавшей продавщицей в одном из магазинов ТЦ.
Следствие установило, что Сеймур Абдуллаев, проживавший с женой квартирантом в общежитии, подозревал ее в тайном общении по телефону и интернету с другими мужчинами. Из-за этого в семье постоянно происходили ссоры и скандалы. А в апреле этого года Сеймур Абдуллаев и вовсе ушел от жены, однако продолжал следить за ней. За два дня до преступления Сеймур увидел Гюльнар с мужчиной возле ТЦ «Джавид». Он принялся звонить ей, но мобильный Гюльнар был отключен. И тогда Абдуллаев решил проучить супругу.
Прихватив нож, Сеймур отправился в ТЦ «Карван», где и стал выяснять отношения с женой. Гюльнар заявила мужу, что больше не желает с ним жить. Обозленный Абдуллаев нанес женщине несколько ударов ножом, а потом, выкрикивая, что это «семейное дело», и угрожая ножом, не подпускал к раненой женщине людей, пытавшихся ей помочь. А спустя несколько минут Сеймур Абдуллаев попытался покончить с собой, нанеся ножевые ранения и себе. Раненую Гюльнар доставили в больницу скорой помощи, однако через десять дней женщина, не приходя в сознание, скончалась.
Сеймура Абдуллаева задержали, предъявив обвинения по статье 29,120.2.4 (покушение на убийство), и решением Сумгаитского городского суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.
На судебном заседании обвиняемый Абдуллаев рассказал, что в 2008 году женился на дочери своей тети и в этом браке у них родился ребенок. Познакомился он с Гюльнар Амановой на поминках родственника. Несмотря на то, что Сеймур был старше 28-летней Гюльнар на одиннадцать лет, она согласилась выйти за него замуж.
Однако из-за того, что Сеймура не раз задерживали за хулиганство и употребление наркотиков, семейная жизнь не заладилась. Через шесть лет брак с родственницей практически распался. Случилось это после того как, оставив жену с ребенком в доме своего отца, Сеймур отправился в Россию на заработки. Работу он и там не нашел и вернулся домой, где узнал, что жена живет в доме своего дяди.
«Гюльнар предложила мне переехать в Сумгаит, сказала, что не хочет жить в районе. Ее отец снял нам комнату в общежитии, и Гюльнар устроилась на работу в магазин по продаже очков. А я никакой работы для себя не нашел. Предложил Гюльнар вернуться в район, но она заявила, что никуда не поедет, а если мне это нужно, могу уехать и без нее», - сообщил обвиняемый.
Абдуллаев не уехал, но отношения с женой становились все хуже. Гюльнар не обращала на него внимания и постоянно, не выпуская сотовый из рук, с кем-то общалась по телефону и мессенджерам.
«Как-то зашел домой в тот момент, когда Гюльнар говорила по телефону. Увидев меня, она дала отбой и спрятала телефон. На мой вопрос, с кем она говорила, Гюльнар заявила, что это сотрудник из их маркета. Я попросил показать мне телефон, но Гюльнар решительно отказала. На следующий день я предложил проводить ее до работы, но она и в этот раз решительно отказалась. Потом я услышал, как она сказала по телефону своей матери, что со мной жить не хочет. После нашей последней ссоры я собрал свои вещи и переехал к брату», - заявил Абдуллаев.
Через некоторое время Сеймур Абдуллаев пытался помириться с Гюльнар, но она наотрез отказалась, заявив, что ее родители не разрешают ей встречаться с ним. А спустя два дня Сеймур увидел ее с другим мужчиной. Когда после долгих попыток Сеймур все же дозвонился до Гюльнар, он спросил, с кем это она прогуливалась в городе. Гюльнар, однако, заявила, что была одна и Сеймур все выдумывает. А также посоветовала следить не за ней, а за своими родственницами. Тогда он и решил отправиться на работу Гюльнар и поквитаться с ней.
Выступивший на заседании потерпевший по делу отец убитой Гюльнар – Шамаддин Аманов сообщил, что его старшая дочь Гюльнар развелась с первым мужем, так как у них не было детей. А затем к ней посватался Сеймур. Гюльнар согласилась выйти за него замуж, и они переехали в Сумгаит.
«Гюльнар и Сеймур часто ругались из-за того, что он встречался со своей первой женой. Дочь однажды даже уходила от него, пришла опять в наш дом. Сеймур тогда вроде бы пришел мириться, но стал опять ругать и даже набросился на мою дочь и стал душить ее. Я тогда прогнал его, потребовав, чтобы он больше не переступал порог моего дома. Но через месяц пришли его родственники и стали нас уговаривать, обещая, что Сеймур исправится и что он уже бросил пить. Гюльнар поверила и вернулась к Сеймуру. Они переехали в Сумгаит, где я снял им квартиру. Но Сеймур по-прежнему нигде не работал, да и не собирался. Я отправлял им из района продукты, понимая, что одной дочкиной зарплаты на жизнь недостаточно. Не раз стыдил зятя, требовал, чтобы наконец нашел работу, но все было бесполезно – Сеймур работать не желал. По этой причине они и ругались с Гюльнар. После их последней ссоры я позвонил Сеймуру и сказал, чтобы он собрал свои вещи и ушел от моей дочери. А через несколько дней мне позвонили и сообщили, что Гюльнар в больнице…
Я требую приговорить Сеймура Абдуллаева к пожизненному заключению, ведь он самым зверским образом убил мою дочь на глазах многих людей», - настаивал безутешный отец жертвы.
Приговором суда Сеймур Абдуллаев был осужден на 15 лет лишения свободы.