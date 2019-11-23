Инара Рафикгызы 12:31

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по делу жителя Гаджигабульского района Сеймура Абдуллаева, обвиняемого в убийстве жены. Преступление произошло 3 мая этого года в торговом центре «Карван» в Сумгаите. С.Абдуллаев нанес многочисленные ранения своей жене Гюльнар Амановой, работавшей продавщицей в одном из магазинов ТЦ.

Следствие установило, что Сеймур Абдуллаев, проживавший с женой квартирантом в общежитии, подозревал ее в тайном общении по телефону и интернету с другими мужчинами. Из-за этого в семье постоянно происходили ссоры и скандалы. А в апреле этого года Сеймур Абдуллаев и вовсе ушел от жены, однако продолжал следить за ней. За два дня до преступления Сеймур увидел Гюльнар с мужчиной возле ТЦ «Джавид». Он принялся звонить ей, но мобильный Гюльнар был отключен. И тогда Абдуллаев решил проучить супругу. Прихватив нож, Сеймур отправился в ТЦ «Карван», где и стал выяснять отношения с женой. Гюльнар заявила мужу, что больше не желает с ним жить. Обозленный Абдуллаев нанес женщине несколько ударов ножом, а потом, выкрикивая, что это «семейное дело», и угрожая ножом, не подпускал к раненой женщине людей, пытавшихся ей помочь. А спустя несколько минут Сеймур Абдуллаев попытался покончить с собой, нанеся ножевые ранения и себе. Раненую Гюльнар доставили в больницу скорой помощи, однако через десять дней женщина, не приходя в сознание, скончалась.

Сеймура Абдуллаева задержали, предъявив обвинения по статье 29,120.2.4 (покушение на убийство), и решением Сумгаитского городского суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста. На судебном заседании обвиняемый Абдуллаев рассказал, что в 2008 году женился на дочери своей тети и в этом браке у них родился ребенок. Познакомился он с Гюльнар Амановой на поминках родственника. Несмотря на то, что Сеймур был старше 28-летней Гюльнар на одиннадцать лет, она согласилась выйти за него замуж. Однако из-за того, что Сеймура не раз задерживали за хулиганство и употребление наркотиков, семейная жизнь не заладилась. Через шесть лет брак с родственницей практически распался. Случилось это после того как, оставив жену с ребенком в доме своего отца, Сеймур отправился в Россию на заработки. Работу он и там не нашел и вернулся домой, где узнал, что жена живет в доме своего дяди. «Гюльнар предложила мне переехать в Сумгаит, сказала, что не хочет жить в районе. Ее отец снял нам комнату в общежитии, и Гюльнар устроилась на работу в магазин по продаже очков. А я никакой работы для себя не нашел. Предложил Гюльнар вернуться в район, но она заявила, что никуда не поедет, а если мне это нужно, могу уехать и без нее», - сообщил обвиняемый. Абдуллаев не уехал, но отношения с женой становились все хуже. Гюльнар не обращала на него внимания и постоянно, не выпуская сотовый из рук, с кем-то общалась по телефону и мессенджерам.