В Ингушетии покажут священные реликвии пророка Мухаммеда

В Белой мечети в Сунже (Республика Ингушетия, РФ) пройдет выставка священных реликвий пророка Мухаммеда в честь священного для мусульман месяцу Раби уль-Авваль, в который родился пророк, а также 25-летнему юбилею Сунженского исламского института, говорится в сообщении пресс-службы министерства по национальной политике и делам религий республики.

"В Сунже в течение трех дней, с 25 по 28 ноября, впервые будет проходить выставка священных реликвий пророка Мухаммеда, на ней будет представлено 11 реликвий, принадлежавших пророку, членам его семьи и сподвижникам...", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Среди экспонатов волос и чаша пророка, кувшин его дочери Фатимы, кисва и ключи от Каабы, а также предметы сподвижников: фляжка Билаля, кольчуга Халида бин Валида, фляжка Халида бин Валида, халат Абдул-Кадира Гилани, сабля пророка, кинжал Абу-Бакра Сиддика.