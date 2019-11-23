Майкл Пенс о «союзе между курдами и американскими народом»
В ходе своего необъявленного визита в Ирак вице-президент США Майкл Пенс посетил Иракский Курдистан.
Как пишет NEWSru.co.il, в Международном аэропорту Эрбиля Пенс встретился с главой Курдского автономного района Нечирваном Барзани.
«От имени президента хочу подтвердить союз между курдами и американскими народом, выкованный в огне войны», - сказал Пенс.
Кроме того, Пенс побывал на авиабазе «Аль-Асад» в окрестностях Багдада, где встретился с американскими военнослужащими. А также провел телефонную беседу с премьер-министром Ирака Аделем Абдул-Махди.
«Мы обсудили волнения, охватившие Ирак в последние недели. Премьер заверил меня, что власти стремятся избежать насилия, чтобы ситуация не стала такой, как в Иране. Он также сказал, что они приложат все усилия, чтобы защитить мирные манифестации протеста – часть демократического процесса в Ираке», - сообщил Пенс.