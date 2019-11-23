Ирак опять сотрясают протесты: есть жертвы

Силы безопасности открыли огонь по протестующим в городе Нассирия на юге Ирака, в результате чего погибли не менее трех человек, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции и медицинских учреждениях.

Как рассказали собеседники агентства, демонстранты собрались в трех ключевых точках города. Правоохранители начали разгонять их с использованием боевых патронов и слезоточивого газа. В результате более 50 человек получили ранения.

«Аль-Арабия» также сообщает о трех погибших со ссылкой на данные полиции. Как отмечает телеканал, в самой столице Ирака, Багдаде, сейчас спокойная обстановка, однако протесты могут возобновиться в понедельник, 25 ноября.

Протесты в Ираке начались в октябре. Участники демонстраций обвиняют власти в массовой коррупции, низком уровне жизни и тяжелом экономическом положении. Волнения охватили в основном Багдад и южные районы страны. За полтора месяца протестов в ходе столкновений погибли более 300 человек.