В Госдепе назвали условия для улучшения отношений с Кремлем

Для улучшения отношений Вашингтона и Москвы нужен ряд условий, заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, передает DW.

По словам Салливана, Москва, во-первых, должна придерживаться Минских соглашений по урегулированию военного конфликта на востоке Украины. Во-вторых, ей нужно отказаться от попыток подорвать «демократические процессы» США. Соблюдение этих условий будет способствовать улучшению отношений американского и российского государств, уточнил заместитель госсекретаря США.

Заявление он сделал в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в японской Нагое. Дипломаты также обсудили проблемы международной безопасности, в том числе обстановку в Северной Корее и Сирии, а также сотрудничество в борьбе с терроризмом.